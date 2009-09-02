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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альбасете - Эркулес
Альбасете - Эркулес: обзор матча 02 сентября 2009
Альбасете
02.09.2009, среда, 23:30
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Эркулес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Альбасете - Эркулес
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Альбасете
- : -
16.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
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07.11.2026
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2 : 1
31.10.2026
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2 : 0
25.10.2026
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Альбасете
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Испания. Кубок, 1 раунд
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1 : 0
14.11.2024
Эркулес
Испания. Кубок, 1 раунд
Эхеа
0 : 0
31.10.2024
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Испания. Кубок, 1/64 финала
Эркулес
1 : 2
02.11.2023
Бургос
Испания. Кубок, 1 раунд
Эркулес
2 : 4
13.11.2022
Ла-Нусия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барселона
7 : 0
22.12.2016
Эркулес
Информация о матче
Стадион:
Карлос Бельмонте
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