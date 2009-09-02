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Расписание матчей
Испания. Кубок
Лас-Пальмас - Кадис
Лас-Пальмас - Кадис: обзор матча 02 сентября 2009
Лас-Пальмас
02.09.2009, среда, 23:30
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лас-Пальмас - Кадис
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0
0
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0
0
Матчи команд
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- : -
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Кадис
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07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
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Гранада
2 : 0
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