Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2009
октябрь 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 27 тур
0 : 3
Новокузнецк
Матч завершен
Смена
1 : 1
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
Енисей
2 : 1
Сахалин
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2009/2010), 8 тур
Астон Вилла
1 : 1
Манчестер Сити
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 31 тур
0 : 3
Авангард
Матч завершен
3 : 0
Факел
Матч завершен
2 : 1
Локомотив
Матч завершен
Знамя Труда
1 : 2
Матч завершен
0 : 5
Рязань
Матч завершен
Леон Сатурн
2 : 2
Звезда
Матч завершен
Орел
1 : 0
Матч завершен
Чемпионат Белоруссии 2009, 22 тур
БАТЭ
4 : 0
Нафтан
Матч завершен
Чемпионат Дании (2009/2010), 11 тур
Оденсе
2 : 1
Ольборг
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 7 тур
Насьональ
2 : 0
Витория Гимараеш
Матч завершен
Пасуш де Феррейра
1 : 3
Бенфика
Матч завершен
Чемпионат Чехии (2009/2010), 10 тур
Славия
0 : 1
Спарта
Матч завершен