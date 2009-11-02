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октябрь 2009
ноябрь 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009, 37 тур
Астрахань
1 : 1
Матч завершен
Анжи-2
3 : 0
Ротор
Матч завершен
Ангушт
2 : 1
Матч завершен
0 : 1
Машук-КМВ
Матч завершен
3 : 1
Матч завершен
Дружба
0 : 0
Армавир
Матч завершен
2 : 0
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Ньюкасл
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 13 тур
Генк
2 : 0
Серкль Брюгге
Матч завершен
Чемпионат Дании (2009/2010), 14 тур
Оденсе
1 : 1
Ольборг
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 9 тур
Академика
2 : 0
Витория Гимараеш
Матч завершен
Чемпионат Чехии (2009/2010), 13 тур
Виктория
1 : 1
Матч завершен