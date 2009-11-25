октябрь 2009
ноябрь 2009
Италия. Кубок (2009/2010), 4 раунд
Чемпионат Австрии (2009/2010), 1 тур
Лига Чемпионов (2009/2010), 5 тур, группа B
25 ноября, среда
20:30
Матч завершен
25 ноября, среда
22:45
Матч завершен
Чемпионат Австрии (2009/2010), 16 тур
25 ноября, среда
21:00
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010), 5 тур, группа A
Лига Чемпионов (2009/2010), 5 тур, группа C
Лига Чемпионов (2009/2010), 5 тур, группа D
Англия. Премьер-лига (2009/2010), 17 тур
Англия. Премьер-лига (2009/2010), 2 тур