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    Расписание матчей 25-11-2009

    октябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Кубок (2009/2010), 4 раунд
    25 ноября, среда
    17:00
    Кьево
    2:0
    Фрозиноне
    Матч завершен
    25 ноября, среда
    20:30
    Сиена
    0:2
    Новара
    Матч завершен
    Чемпионат Австрии (2009/2010), 1 тур
    25 ноября, среда
    20:00
    Рапид
    2:1
    Штурм
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2009/2010), 5 тур, группа B
    25 ноября, среда
    20:30
    ЦСКА
    2:1
    Вольфсбург
    Матч завершен
    25 ноября, среда
    22:45
    Манчестер Юнайтед
    0:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Чемпионат Австрии (2009/2010), 16 тур
    25 ноября, среда
    21:00
    Винер-Нойштадт
    4:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2009/2010), 5 тур, группа A
    25 ноября, среда
    22:45
    Бордо
    2:0
    Ювентус
    Матч завершен
    25 ноября, среда
    22:45
    Бавария
    1:0
    Маккаби
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2009/2010), 5 тур, группа C
    25 ноября, среда
    22:45
    Реал
    1:0
    Цюрих
    Матч завершен
    25 ноября, среда
    22:45
    Милан
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2009/2010), 5 тур, группа D
    25 ноября, среда
    22:45
    Порту
    0:1
    Челси
    Матч завершен
    25 ноября, среда
    22:45
    АПОЭЛ
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2009/2010), 17 тур
    25 ноября, среда
    22:45
    Халл Сити
    3:2
    Эвертон
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2009/2010), 2 тур
    25 ноября, среда
    23:00
    Фулхэм
    3:0
    Блэкберн
    Матч завершен
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