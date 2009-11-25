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Халл Сити - Эвертон
Халл Сити - Эвертон: обзор матча 25 ноября 2009
Халл Сити
25.11.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
9'
С. Хант
20'
Э. Доусон
28'
Д. Марни
49'
К. Заятте (АГ)
65'
Л. Саа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Эвертон
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Замена
К. Килбейн
️️️️
Джеованни
Замена
Н. Бармби
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Я. Веннегор оф Хесселинк
️️️️
Ж. Алтидор
Желтая карточка
Д. Хейтинга
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Саа
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
К. Заятте
Замена
Жо
️️️️
Д. Родуэлл
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
К. Заятте
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Я. Айегбени
ГОЛ! 3:0!
Д. Марни
ГОЛ! 2:0!
Э. Доусон
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
10
Джеованни
АП
14
Ричард Гарсия
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
18
Ник Бармби
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
19
Ян Веннегор оф Хесселинк
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
21
Жо
ЦФ
4-4-1-1
12
Дьюк
3
Доусон
19
Заятте
4
Гарднер
5
МакШейн
12
Хант
0
Боатенг
25
Марни
14
Гарсия
10
Джеованни
17
Алтидор
4-3-2
1
Ховард
2
Йобо
25
Дистен
5
Хейтинга
3
Бэйнс
17
Кэхилл
6
Родуэлл
20
Пиенаар
28
Саа
24
Айегбени
10
Джеованни
20
Килбейн
20
Килбейн
10
Джеованни
14
Гарсия
18
Бармби
18
Бармби
14
Гарсия
17
Алтидор
19
Веннегор оф Хесселинк
19
Веннегор оф Хесселинк
17
Алтидор
24
Айегбени
32
Гослинг
32
Гослинг
24
Айегбени
6
Родуэлл
21
Жо
21
Жо
6
Родуэлл
Остались в запасе
Халл Сити
Эвертон
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Фил Браун
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Халл Сити - Эвертон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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