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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Атлетико
АПОЭЛ - Атлетико: обзор матча 25 ноября 2009
АПОЭЛ
25.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
5'
Н. Миросавлевич
62'
Симау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Атлетико
Замена
А. Лопес
️️️️
Симау
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
М. Брешка
Замена
М. Родригес
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
М. Жевлаков
️️️️
К. Косовски
Замена
Й. Брурсе
️️️️
Х. Михаил
Замена
М. Брешка
️️️️
М. Элиа
ГОЛ! 1:1!
Симау
Желтая карточка
А. Домингес
ГОЛ! 1:0!
Н. Миросавлевич
Желтая карточка
Симау
Желтая карточка
П. Жорже
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
24
Христос Контис
ЦЗ
3
Паулу Жорже
ЦЗ
7
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
11
Нектариос Александру
ЛП
26
Нуну Мораиш
ЦП
33
Хрисис Михаил
ЦП
23
Элиу Пинту
АП
11
Камил Косовски
ПП
30
Ненад Миросавлевич
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
4
Игнасио Камачо
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
АПОЭЛ
1
Михалис Морфис
ВР
24
Йоост Брурсе
ЦЗ
17
Маринос Сациас
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
37
Марио Брешка
ЦФ
21
Марцин Жевлаков
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-4-1-1
22
Хиотис
19
Элиа
24
Контис
3
Жорже
7
Пурсайтидис
11
Александру
26
Мораиш
33
Михаил
11
Косовски
23
Пинту
30
Миросавлевич
4-4-2
1
Асенхо
30
Уйфалуши
21
Переа
5
Хуанито
18
Домингес
14
Хурадо
4
Камачо
23
Сантана
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
19
Элиа
37
Брешка
37
Брешка
19
Элиа
33
Михаил
24
Брурсе
24
Брурсе
33
Михаил
11
Косовски
21
Жевлаков
21
Жевлаков
11
Косовски
20
Симау
3
Лопес
3
Лопес
20
Симау
10
Форлан
19
Рейес
19
Рейес
10
Форлан
14
Хурадо
11
Родригес
11
Родригес
14
Хурадо
Остались в запасе
АПОЭЛ
Атлетико
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
17
Маринос Сациас
ЦП
1
Михалис Морфис
ВР
10
Костас Хараламбидис
ПП
Главный тренер
Иван Йованович
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
9
Андреас Папафанасиу
ЦФ
17
Маринос Сациас
ЦП
1
Михалис Морфис
ВР
10
Костас Хараламбидис
ПП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча АПОЭЛ - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Вальтер Вроманс (оба - Бельгия)
Резервный судья:
Пол Аллертс (Бельгия)
Делегат:
Болош Макрэй (Венгрия)
Инспектор:
Кай Остергорд (Дания)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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