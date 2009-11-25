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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Челси
Порту - Челси: обзор матча 25 ноября 2009
Порту
25.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 5 тур
0 : 1
Завершен
Челси
69'
Н. Анелька
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Челси
Замена
Э. Фариас
️️️️
К. Сэпунару
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
Д. Коул
️️️️
Деку
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Ф. Беллуски
ГОЛ! 0:1!
Н. Анелька
Пас отдал
Ф. Малуда
Замена
М. Эссьен
️️️️
М. Баллак
Замена
Халк
️️️️
С. Варела
Желтая карточка
М. Баллак
Желтая карточка
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
34
Бету
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
(К)
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Альваро Перейра
ПЗ
25
Фернандо Беллуски
ЛП
5
Фернандо
ОП
14
Рауль Мейрелеш
ПП
18
Сильвестр Варела
ЛФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
7
Кристиан Родригес
РФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Челси
1
Петр Чех
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
12
Джон Оби Микел
ОП
0
Деку
АП
13
Михаэль Баллак
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Порту
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
8
Диего Валери
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
7
Халк
ПВ
9
Эрнесто Фариас
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
12
Джо Коул
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
4-1-2-3
34
Бету
22
Сэпунару
22
Алвеш
6
Роланду
2
Перейра
5
Фернандо
25
Беллуски
14
Мейрелеш
18
Варела
9
Фалькао
7
Родригес
4-1-2-1-2
1
Чех
26
Терри
20
Иванович
6
Карвалью
18
Жирков
12
Оби Микел
13
Баллак
13
Малуда
0
Деку
11
Дрогба
39
Анелька
25
Беллуски
13
Гуарин
13
Гуарин
25
Беллуски
18
Варела
7
Халк
7
Халк
18
Варела
22
Сэпунару
9
Фариас
9
Фариас
22
Сэпунару
13
Баллак
2
Эссьен
2
Эссьен
13
Баллак
0
Деку
12
Коул
12
Коул
0
Деку
Остались в запасе
Порту
Челси
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
8
Диего Валери
ЦП
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
8
Диего Валери
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Порту - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Фредерик Нильссон
Матиас Класениус (оба - Швеция)
Делегат:
Айнар Леппянен (Эстония)
Инспектор:
Сергей Зуев (Россия)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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