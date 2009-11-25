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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бешикташ
Манчестер Юнайтед - Бешикташ: обзор матча 25 ноября 2009
Манчестер Юнайтед
25.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
20'
Р. Тельо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бешикташ
+5
Желтая карточка
Рушту
Желтая карточка
Б. Карадениз
Замена
Б. Карадениз
️️️️
Бобо
Замена
У. Инджеман
️️️️
Р. Тельо
Замена
М. Кэррик
️️️️
Д. Гибсон
Замена
П. Эвра
️️️️
Рафаэл
Замена
М. Оуэн
️️️️
П. Джи Сун
Замена
Э. Гювен
️️️️
И. Тораман
Травма
И. Тораман
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тельо
Пас отдал
И. Кейбаши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
2
Рафаэл
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Гари Невилл
(К)
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Федерико Македа
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бешикташ
1
Рушту
ВР
0
Ибрахим Узулмез
(К)
ЛЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
5
Ибрахим Тораман
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЛП
28
Фабиан Эрнст
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
14
Родриго Тельо
АП
17
Экрем Даг
ПП
13
Бобо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Бешикташ
1
Корджан Челикай
ВР
44
Эрхан Гювен
ЦЗ
21
Эркан Зенгин
ЛП
29
Юсуф Шимшек
ЦП
31
Угур Инджеман
ЦП
10
Родриго Табата
ЦП
35
Батухан Карадениз
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
2
Рафаэл
30
Браун
15
Видич
0
Невилл
33
Пак Джи Сун
24
Гибсон
28
Андерсон
32
Обертан
18
Уэлбек
9
Македа
4-4-1-1
1
Рушту
78
Каш
27
Феррари
5
Тораман
0
Узулмез
17
Даг
28
Эрнст
5
Финк
12
Кейбаши
14
Тельо
13
Бобо
2
Рафаэл
27
Эвра
27
Эвра
2
Рафаэл
24
Гибсон
16
Кэррик
16
Кэррик
24
Гибсон
33
Пак Джи Сун
10
Оуэн
10
Оуэн
33
Пак Джи Сун
13
Бобо
35
Карадениз
35
Карадениз
13
Бобо
5
Тораман
44
Гювен
44
Гювен
5
Тораман
14
Тельо
31
Инджеман
31
Инджеман
14
Тельо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бешикташ
29
Томаш Кушчак
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
29
Юсуф Шимшек
ЦП
1
Корджан Челикай
ВР
21
Эркан Зенгин
ЛП
10
Родриго Табата
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
29
Юсуф Шимшек
ЦП
1
Корджан Челикай
ВР
21
Эркан Зенгин
ЛП
10
Родриго Табата
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Лоран Уго (оба - Франция)
Резервный судья:
Антони Готье (Франция)
Делегат:
Патрик Комнинос (Греция)
Инспектор:
Йозеф Марко (Словакия)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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