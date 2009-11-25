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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Маккаби Х
Бавария - Маккаби Х: обзор матча 25 ноября 2009
Бавария
25.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
Маккаби Х
62'
И. Олич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Маккаби Х
Желтая карточка
Ш. Арбейтман
Замена
А. Тимощук
️️️️
И. Олич
Замена
Э. Голаса
️️️️
А. Осман
Замена
А. Оттль
️️️️
Д. Праньич
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Д. Хайро Кульма
Замена
Ш. Арбейтман
️️️️
В. Двалишвили
ГОЛ! 1:0!
И. Олич
Желтая карточка
Т. Масилела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
32
Даниэль Праньич
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Маккаби Х
1
Нир Давидович
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
4
Шай Маймон
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
16
Мохаммад Гадир
ЛП
18
Али Осман
ЦП
2
Джон Хайро Кульма
ЦП
7
Бирам Каял
ПП
20
Янив Катан
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
Маккаби Х
22
Амир Эдри
ВР
0
Алон Харази
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
4-3-3
22
Бутт
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
2
Демичелис
21
Лам
32
Праньич
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
27
Гомес
13
Мюллер
40
Олич
4-4-2
1
Давидович
27
Мешумар
21
Кейнан
4
Маймон
24
Масилела
7
Каял
18
Осман
2
Кульма
16
Гадир
13
Двалишвили
20
Катан
40
Олич
44
Тимощук
44
Тимощук
40
Олич
32
Праньич
16
Оттль
16
Оттль
32
Праньич
13
Двалишвили
28
Арбейтман
28
Арбейтман
13
Двалишвили
18
Осман
23
Голаса
23
Голаса
18
Осман
2
Кульма
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
2
Кульма
Остались в запасе
Бавария
Маккаби Х
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
0
Алон Харази
ЦЗ
22
Амир Эдри
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
Главный тренер
Элиша Леви
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
Остались в запасе
0
Алон Харази
ЦЗ
22
Амир Эдри
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Элиша Леви
Статистика матча Бавария - Маккаби Х
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Помощники судьи:
Том Хью Мерфи
Френсис Эндрюс (оба - Шотландия)
Резервный судья:
Майк Тамилти (Шотландия)
Делегат:
Ив Бурньон (Швейцария)
Инспектор:
Марк Батта (Франция)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:50 (в записи)
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