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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Марсель
Милан - Марсель: обзор матча 25 ноября 2009
Милан
25.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 5 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
13'
М. Боррьелло
19'
Л. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Марсель
+3
Желтая карточка
Г. Хайнце
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Б. Шейру
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Ньянг
Замена
Б. Коне
️️️️
Л. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
И. Абате
️️️️
М. Оддо
19'
ГОЛ! 1:1!
Л. Гонсалес
Пас отдал
М. Ньянг
ГОЛ! 1:0!
М. Боррьелло
Пас отдал
Пато
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
12
Пато
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
27
Лучо Гонсалес
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Милан
30
Марко Сторари
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
4-2-3-1
1
Дида
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
30
Оддо
90
Амброзини
21
Пирло
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
12
Пато
22
Боррьелло
4-1-3-2
30
Манданда
21
Боннар
20
Диавара
5
Хайнце
0
Тайво
27
Гонсалес
7
Абриэль
22
Сиссе
8
Шейру
11
Брандао
76
Ньянг
30
Оддо
20
Абате
20
Абате
30
Оддо
76
Ньянг
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
76
Ньянг
8
Шейру
23
Морьентес
23
Морьентес
8
Шейру
27
Гонсалес
14
Коне
14
Коне
27
Гонсалес
Остались в запасе
Милан
Марсель
30
Марко Сторари
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Милан - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Питер Керкап (оба - Англия)
Резервный судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Делегат:
Джим Стьерне Хансен (Дания)
Инспектор:
Бо Карлссон (Швеция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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