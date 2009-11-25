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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Блэкберн
Фулхэм - Блэкберн: обзор матча 25 ноября 2009
Фулхэм
25.11.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
43'
Э. Невланд
67'
К. Демпси
88'
К. Демпси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Блэкберн
ГОЛ! 3:0!
К. Демпси
Замена
С. Дэйвис
️️️️
Д. Дафф
Замена
Д. Этуху
️️️️
Д. Грининг
ГОЛ! 2:0!
К. Демпси
Замена
Н. Калинич
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Б. МакКарти
️️️️
Д. Робертс
Замена
З. Гера
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 1:0!
Э. Невланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
17
Дэвид Данн
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
9
Сеул Ки-Хион
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
20
Золтан Гера
АП
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
3-2-3-2
32
Шварцер
22
Бэйрд
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Кончески
44
Пэйнтсил
2
Демпси
14
Грининг
16
Дафф
15
Невланд
25
Замора
4-3-3
17
Робинсон
2
Якобсен
17
Нельсен
4
Самба
39
Шимбонда
17
Данн
11
Грелла
42
Эндрюс
21
Диуф
33
Робертс
9
Ди Санто
16
Дафф
29
Дэйвис
29
Дэйвис
16
Дафф
14
Грининг
20
Этуху
20
Этуху
14
Грининг
25
Замора
20
Гера
20
Гера
25
Замора
9
Ди Санто
9
Калинич
9
Калинич
9
Ди Санто
33
Робертс
0
МакКарти
0
МакКарти
33
Робертс
Остались в запасе
Фулхэм
Блэкберн
9
Сеул Ки-Хион
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
9
Сеул Ки-Хион
ЦП
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Фулхэм - Блэкберн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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