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    Расписание матчей 17-12-2009

    ноябрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2010
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2009/2010), 6 тур, группа A
    17 декабря, четверг
    21:00
    Аякс
    1:3
    Андерлехт
    Матч завершен
    17 декабря, четверг
    21:00
    Динамо
    1:2
    Тимишоара
    Матч завершен
    Лига Европы (2009/2010), 6 тур, группа B
    17 декабря, четверг
    21:00
    Дженоа
    1:2
    Валенсия
    Матч завершен
    17 декабря, четверг
    21:00
    Лилль
    3:1
    Славия
    Матч завершен
    Лига Европы (2009/2010), 6 тур, группа C
    17 декабря, четверг
    21:00
    Хапоэль
    1:0
    Гамбург
    Матч завершен
    17 декабря, четверг
    21:00
    Рапид
    3:3
    Селтик
    Матч завершен
    Лига Европы (2009/2010), 6 тур, группа G
    17 декабря, четверг
    23:05
    Лацио
    0:1
    Левски
    Матч завершен
    17 декабря, четверг
    23:05
    Вильярреал
    0:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    Лига Европы (2009/2010), 6 тур, группа H
    17 декабря, четверг
    23:05
    Фенербахче
    1:0
    Шериф
    Матч завершен
    17 декабря, четверг
    23:05
    ФКСБ
    1:1
    Твенте
    Матч завершен
    Лига Европы (2009/2010), 6 тур, группа I
    17 декабря, четверг
    23:05
    Эвертон
    0:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    17 декабря, четверг
    23:05
    Бенфика
    2:1
    АЕК
    Матч завершен
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