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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Тимишоара
Динамо Загреб - Тимишоара: обзор матча 17 декабря 2009
Динамо Загреб
17.12.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 2
Завершен
Тимишоара
81'
К. Скутару (АГ)
68'
Г. Букур
84'
Д. Гога
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Тимишоара
Замена
К. Ионеску
️️️️
У. Паркс
Замена
И. Матей
️️️️
Г. Букур
ГОЛ! 1:2!
Д. Гога
Замена
А. Крамарич
️️️️
П. Моралес
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Скутару
Замена
Д. Гога
️️️️
А. Куртян
Замена
И. Сивонич
️️️️
М. Слепичка
Замена
И. Томечак
️️️️
Л. Ибаньес
ГОЛ! 0:1!
Г. Букур
Желтая карточка
Д. Нибомбе
Желтая карточка
И. Мера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Томислав Бутина
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
0
Роберт Ковач
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
77
Этто
ПЗ
9
Марио Манджукич
ЛП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
АП
77
Педро Моралес
ПП
10
Мирослав Слепичка
ЦФ
Главный тренер
Марьян Влак
Тимишоара
99
Педру Таборда
ВР
13
Кристиан Скутару
ЛЗ
6
Даре Нибомбе
ЦЗ
25
Иоан Мера
ПЗ
20
Флорин Максим
ЛП
55
Александру Бурчану
ЦП
77
Александру Куртян
ЦП
5
Дан Алекса
ЦП
7
Стелиан Станку
ПП
11
Георге Букур
ЦФ
11
Уистон Паркс
ЦФ
Динамо Загреб
1
Доминик Пичак
ВР
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
15
Матиас Шаго
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
24
Илия Сивонич
ЦФ
Тимишоара
1
Андрей Коблиц
ВР
23
Клаудиу Ионеску
ЦП
25
Ионут Матей
ЦП
0
Арман Карамян
ЦП
21
Дорин Гога
ЦФ
18
Лукаш Магера
ЦФ
4-4-1-1
1
Бутина
3
Ибаньес
0
Ковач
6
Ловрен
77
Этто
9
Манджукич
21
Врдоляк
47
Бадель
77
Моралес
19
Саммир
10
Слепичка
3-5-2
99
Таборда
25
Мера
6
Нибомбе
13
Скутару
7
Станку
55
Бурчану
77
Куртян
5
Алекса
20
Максим
11
Паркс
11
Букур
3
Ибаньес
27
Томечак
27
Томечак
3
Ибаньес
77
Моралес
27
Крамарич
27
Крамарич
77
Моралес
10
Слепичка
24
Сивонич
24
Сивонич
10
Слепичка
77
Куртян
21
Гога
21
Гога
77
Куртян
11
Паркс
23
Ионеску
23
Ионеску
11
Паркс
11
Букур
25
Матей
25
Матей
11
Букур
Остались в запасе
Динамо Загреб
Тимишоара
15
Матиас Шаго
ЦП
1
Доминик Пичак
ВР
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
Главный тренер
Марьян Влак
1
Андрей Коблиц
ВР
0
Арман Карамян
ЦП
18
Лукаш Магера
ЦФ
Остались в запасе
15
Матиас Шаго
ЦП
1
Доминик Пичак
ВР
16
Томислав Барбарич
ЦЗ
14
Адриан Калельо
ЦП
Остались в запасе
1
Андрей Коблиц
ВР
0
Арман Карамян
ЦП
18
Лукаш Магера
ЦФ
Главный тренер
Марьян Влак
Статистика матча Динамо Загреб - Тимишоара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Тимишоара
Marbella Cup
ЦСКА
2 : 0
09.02.2012
Тимишоара
Marbella Cup
Тимишоара
3 : 0
06.02.2012
Зестафони
Marbella Cup, 1/4 финала
Лех
5 : 0
03.02.2012
Тимишоара
Лига Европы
Манчестер Сити
2 : 0
26.08.2010
Тимишоара
Лига Европы
Тимишоара
0 : 1
19.08.2010
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Максимир
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