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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Тимишоара
ЦСКА - Тимишоара: обзор матча 09 февраля 2012
ЦСКА
09.02.2012, четверг, 16:30
Marbella Cup
2 : 0
Завершен
Тимишоара
16'
А. Дзагоев
49'
А. Дзагоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Тимишоара
Замена
А. Даруяла
️️️️
Ф. Илие
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Р. Карстя
Замена
С. Сердеров
️️️️
З. Тошич
Замена
А. Поповичи
️️️️
Д. Гога
Замена
Э. Рахимич
️️️️
А. Дзагоев
Замена
А. Попа
️️️️
М. Аксенте
Замена
Ф. Санду
️️️️
А. Патраш
Замена
Т. Нецид
️️️️
А. Муса
Замена
Секу
️️️️
К. Инсунг
Замена
П. Мамаев
️️️️
Е. Алдонин
Замена
К. Набабкин
️️️️
В. Березуцкий
Замена
В. Васин
️️️️
А. Березуцкий
ГОЛ! 2:0!
А. Дзагоев
Замена
А. Залуски
️️️️
Н. Мартин Горобсов
Замена
Д. Шемберас
️️️️
П. Вернблум
Желтая карточка
А. Муса
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Тимишоара
1
Сергей Лемпетс
ВР
6
Флорин Илие
ЦЗ
25
Иоан Мера
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
31
Адриан Попараду
ЦП
26
Мариан Фукс
ЦП
8
Артур Патраш
ЦП
13
Кристиан Скутару
ЦП
21
Дорин Гога
ЦФ
9
Мирча Аксенте
ЦФ
29
Ровер Карстя
ЦФ
ЦСКА
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Тимишоара
0
Флорин Санду
ЦЗ
2
Андрей Даруяла
ЦЗ
15
Адриан Залуски
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
18
Александру Поповичи
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4-1-2-3
71
Ревякин
42
Щенников
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
19
Вернблум
66
Дзагоев
20
Алдонин
18
Тошич
77
Инсунг
7
Муса
2-1-4-3
1
Лемпетс
6
Илие
25
Мера
5
Горобсов
26
Фукс
8
Патраш
13
Скутару
31
Попараду
29
Карстя
9
Аксенте
21
Гога
6
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
6
Березуцкий
24
Березуцкий
14
Набабкин
14
Набабкин
24
Березуцкий
19
Вернблум
5
Шемберас
5
Шемберас
19
Вернблум
66
Дзагоев
25
Рахимич
25
Рахимич
66
Дзагоев
20
Алдонин
10
Мамаев
10
Мамаев
20
Алдонин
77
Инсунг
26
Секу
26
Секу
77
Инсунг
7
Муса
15
Нецид
15
Нецид
7
Муса
18
Тошич
28
Сердеров
28
Сердеров
18
Тошич
5
Горобсов
15
Залуски
15
Залуски
5
Горобсов
21
Гога
18
Поповичи
18
Поповичи
21
Гога
29
Карстя
87
Риккеттс
87
Риккеттс
29
Карстя
8
Патраш
0
Санду
0
Санду
8
Патраш
6
Илие
2
Даруяла
2
Даруяла
6
Илие
9
Аксенте
77
Попа
77
Попа
9
Аксенте
Остались в запасе
ЦСКА
Тимишоара
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Тимишоара
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Тимишоара
Marbella Cup
ЦСКА
2 : 0
09.02.2012
Тимишоара
Marbella Cup
Тимишоара
3 : 0
06.02.2012
Зестафони
Marbella Cup, 1/4 финала
Лех
5 : 0
03.02.2012
Тимишоара
Лига Европы
Манчестер Сити
2 : 0
26.08.2010
Тимишоара
Лига Европы
Тимишоара
0 : 1
19.08.2010
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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