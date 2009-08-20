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    Марьян Влак

    Тренер
    Имя Марьян
    Фамилия Влак
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 23 октября 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 8 3 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2009 Динамо 4 : 0 Хартс
    27.08.2009 Хартс 2 : 0 Динамо
    17.09.2009 Динамо 0 : 2 Андерлехт
    01.10.2009 Тимишоара 0 : 3 Динамо
    22.10.2009 Аякс 2 : 1 Динамо
    05.11.2009 Динамо 0 : 2 Аякс
    02.12.2009 Андерлехт 0 : 1 Динамо
    17.12.2009 Динамо 1 : 2 Тимишоара
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