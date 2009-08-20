Марьян Влак - статистика
Тренер
|Имя
|Марьян
|Фамилия
|Влак
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|23 октября 1955
|Имя
|Марьян
|Фамилия
|Влак
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|23 октября 1955
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|8
|3
|5
|0
|Дата
|Матч
|20.08.2009
|Динамо
|4 : 0
|Хартс
|27.08.2009
|Хартс
|2 : 0
|Динамо
|17.09.2009
|Динамо
|0 : 2
|Андерлехт
|01.10.2009
|Тимишоара
|0 : 3
|Динамо
|22.10.2009
|Аякс
|2 : 1
|Динамо
|05.11.2009
|Динамо
|0 : 2
|Аякс
|02.12.2009
|Андерлехт
|0 : 1
|Динамо
|17.12.2009
|Динамо
|1 : 2
|Тимишоара