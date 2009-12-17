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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль ТА - Гамбург
Хапоэль ТА - Гамбург: обзор матча 17 декабря 2009
Хапоэль ТА
17.12.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
23'
С. Йебоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Гамбург
Желтая карточка
Т. Ринкон
Замена
М. Зандберг
️️️️
И. Шехтер
Желтая карточка
В. Мерей
Замена
В. Мерей
️️️️
Э. Захави
Желтая карточка
М. Янсен
Замена
М. Лала
️️️️
С. Йебоа
Желтая карточка
Д. Розегнал
Замена
Э. Элиа
️️️️
П. Троховски
Замена
Т. Торун
️️️️
М. Таварес
ГОЛ! 1:0!
С. Йебоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
19
Давид Бен-Даян
ПЗ
28
Гиль Вермут
ЛП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зураб Ментешашвили
ЦП
7
Эран Захави
ПП
0
Самуэл Йебоа
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
8
Роберт Теше
ЛП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
15
Петр Троховски
ПП
33
Младен Петрич
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Хапоэль ТА
0
Ниль Абарбанель
ВР
24
Йехуда Хута
ЦЗ
29
Рами Дуани
ЦЗ
24
Михаэль Зандберг
ЦП
18
Шай Абутбул
ЦП
12
Виктор Мерей
ЦФ
17
Мааран Лала
ЦФ
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Сорен Бертрам
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
4-4-2
1
Эньяма
23
Кенде
10
Бадир
3
Да Силва
19
Бен-Даян
28
Вермут
10
Натхо
18
Ментешашвили
7
Захави
9
Шехтер
0
Йебоа
4-4-2
1
Хесль
55
Демель
14
Розегнал
4
Матейсен
7
Янсен
15
Троховски
25
Таварес
8
Ринкон
8
Теше
33
Берг
33
Петрич
9
Шехтер
24
Зандберг
24
Зандберг
9
Шехтер
7
Захави
12
Мерей
12
Мерей
7
Захави
0
Йебоа
17
Лала
17
Лала
0
Йебоа
15
Троховски
11
Элиа
11
Элиа
15
Троховски
25
Таварес
8
Торун
8
Торун
25
Таварес
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Гамбург
0
Ниль Абарбанель
ВР
18
Шай Абутбул
ЦП
24
Йехуда Хута
ЦЗ
29
Рами Дуани
ЦЗ
Главный тренер
Эли Гутман
7
Сорен Бертрам
ЦП
1
Франк Рост
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
14
Давид Яролим
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
0
Ниль Абарбанель
ВР
18
Шай Абутбул
ЦП
24
Йехуда Хута
ЦЗ
29
Рами Дуани
ЦЗ
Остались в запасе
7
Сорен Бертрам
ЦП
1
Франк Рост
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
14
Давид Яролим
ЦП
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Хапоэль ТА - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Блумфилд
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