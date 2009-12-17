Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Зальцбург
Вильярреал - Зальцбург: обзор матча 17 декабря 2009
Вильярреал
17.12.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
7'
Д. Швенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Зальцбург
Замена
П. Ежек
️️️️
К. Ляйтгеб
Замена
А. Владавич
️️️️
С. Циоммер
Желтая карточка
С. Циоммер
Замена
Д. Росси
️️️️
Х. Перейра
Замена
Д. Ракич
️️️️
Р. Нелиссе
Замена
️️️️
Кико
Желтая карточка
Х. Перейра
Замена
Х. Капдевила
️️️️
Гонсало
Желтая карточка
К. Швеглер
Желтая карточка
Гонсало
ГОЛ! 0:1!
Д. Швенто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
21
Бруно
ЦП
9
Хонатан Перейра
ПП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ПЗ
81
Душан Швенто
ЛП
14
Барри Опдам
ОП
15
Симон Циоммер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ПП
0
Робин Нелиссе
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Давид Фустер
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Зальцбург
0
Хайнц Арцбергер
ВР
15
Франц Шимер
ОП
7
Патрик Ежек
ЦП
44
Адмир Владавич
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
7
Джордже Ракич
ЦФ
4-4-2
1
Олива
5
Маркано
2
Гонсало
22
Кико
6
Лопес
0
Эскудеро
9
Эгурен
21
Бруно
9
Перейра
7
Нилмар
12
Льоренте
4-1-4-1
1
Густафссон
27
Швеглер
23
Секагья
5
Афолаби
17
Ульмер
14
Опдам
9
Аугустинуссен
15
Циоммер
24
Ляйтгеб
81
Швенто
0
Нелиссе
2
Гонсало
6
Капдевила
6
Капдевила
2
Гонсало
9
Перейра
25
Росси
25
Росси
9
Перейра
24
Ляйтгеб
7
Ежек
7
Ежек
24
Ляйтгеб
15
Циоммер
44
Владавич
44
Владавич
15
Циоммер
0
Нелиссе
7
Ракич
7
Ракич
0
Нелиссе
Остались в запасе
Вильярреал
Зальцбург
13
Диего Лопес
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Давид Фустер
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
0
Хайнц Арцбергер
ВР
15
Франц Шимер
ОП
27
Никола Покривац
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
8
Робер Пирес
ЛП
19
Давид Фустер
АП
Остались в запасе
0
Хайнц Арцбергер
ВР
15
Франц Шимер
ОП
27
Никола Покривац
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Зальцбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Гриняк
(Братислава)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Зальцбург
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+