Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Славия
Лилль - Славия: обзор матча 17 декабря 2009
Лилль
17.12.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
Славия
25'
Й. Кабай
39'
Жервиньо
80'
Л. Обраньяк
56'
С. Влчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Славия
Замена
Р. Наумов
️️️️
С. Влчек
Замена
Т. Белаид
️️️️
П. Янда
Замена
Т. Де Мело
️️️️
П. Фро
ГОЛ! 3:1!
Л. Обраньяк
Замена
З. Шенкержик
️️️️
В. Трубило
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Замена
Э. Азар
️️️️
Жервиньо
ГОЛ! 2:1!
С. Влчек
Желтая карточка
П. Янда
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Желтая карточка
Д. Губачек
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
ГОЛ! 1:0!
Й. Кабай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
25
Джерри Вандам
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ПП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Славия
31
Денис Романовс
ВР
4
Давид Губачек
ЛЗ
12
Ян Гошек
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
19
Матей Крайчик
ПЗ
24
Виталий Трубило
ЛП
4
Хосине Рагуэд
ОП
8
Петр Янда
ЦП
29
Петер Грайциар
ПП
14
Адам Глоушек
ЦФ
7
Станислав Влчек
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Стефан Дюмон
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Славия
28
Мартин Ваняк
ВР
22
Беньямин Вомачка
ЦЗ
3
Штефан Кореш
ЦП
21
Тиджани Белаид
ЦП
6
Душан Васильевич
ЦП
18
Ристе Наумов
ЦФ
14
Зденек Шенкержик
ЦФ
4-4-1-1
1
Ландро
25
Вандам
23
Рами
27
Шеджу
18
Берья
24
Мавуба
29
Кабай
15
Бальмон
7
Обраньяк
27
Жервиньо
11
Фро
4-1-3-2
31
Романовс
19
Крайчик
12
Гошек
33
Челустка
4
Губачек
4
Рагуэд
29
Грайциар
8
Янда
24
Трубило
7
Влчек
14
Глоушек
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
27
Жервиньо
10
Азар
10
Азар
27
Жервиньо
11
Фро
9
Де Мело
9
Де Мело
11
Фро
8
Янда
21
Белаид
21
Белаид
8
Янда
7
Влчек
18
Наумов
18
Наумов
7
Влчек
24
Трубило
14
Шенкержик
14
Шенкержик
24
Трубило
Остались в запасе
Лилль
Славия
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
3
Штефан Кореш
ЦП
22
Беньямин Вомачка
ЦЗ
6
Душан Васильевич
ЦП
28
Мартин Ваняк
ВР
Главный тренер
Карел Яролим
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
33
Роберт Виттек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
3
Штефан Кореш
ЦП
22
Беньямин Вомачка
ЦЗ
6
Душан Васильевич
ЦП
28
Мартин Ваняк
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Карел Яролим
Статистика матча Лилль - Славия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Лилль-Метрополь
Новости команд
Все
Лилль
Славия
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Славия» – «Арсенал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Арсенала» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+