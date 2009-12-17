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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Твенте
ФКСБ - Твенте: обзор матча 17 декабря 2009
ФКСБ
17.12.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
18'
П. Капетанос
35'
Р. Стам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Твенте
Желтая карточка
Э. Нину
Замена
Р. Охирошил
️️️️
Я. Секели
Замена
А. Нашат
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
С. Райкович
️️️️
Й. Хеубах
Замена
Д. Морено
️️️️
Э. Бикфалви
Замена
Э. Нину
️️️️
П. Голанский
Замена
Б. Паркер
️️️️
Б. Руис
Желтая карточка
П. Голанский
Желтая карточка
И. Рада
Желтая карточка
К. Тэнасе
ГОЛ! 1:1!
Р. Стам
ГОЛ! 1:0!
П. Капетанос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
1
Робинсон Сапата
ВР
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
44
Павел Голанский
ПЗ
25
Бэнел Николицэ
ЛП
8
Хуан Карлос Тоха
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Янош Секели
ПП
20
Кристиан Тэнасе
ЦФ
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
0
Йерун Хеубах
ЛЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
25
Ники Кейпер
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЛВ
6
Вут Брама
ОП
0
Кеннет Перес
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
22
Брайан Руис
ПВ
0
Блез Нкуфо
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
31
Эмиль Нину
ЦЗ
10
Рэзван Охирошил
ЦП
25
Михай Оникас
ЦП
17
Дайро Морено
ЦП
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
18
Александер Баннинк
ЦП
0
Акрам Нашат
ЦП
25
Бернард Паркер
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-1-2
1
Сапата
3
Эмегара
24
Рада
24
Гионеа
44
Голанский
25
Николицэ
8
Тоха
10
Секели
10
Бикфалви
30
Капетанос
20
Тэнасе
4-1-2-2-1
1
Бошкер
8
Стам
4
Висгерхоф
25
Кейпер
0
Хеубах
6
Брама
0
Перес
24
Тиоте
22
Руис
17
Стох
0
Нкуфо
10
Секели
10
Охирошил
10
Охирошил
10
Секели
44
Голанский
31
Нину
31
Нину
44
Голанский
10
Бикфалви
17
Морено
17
Морено
10
Бикфалви
0
Хеубах
41
Райкович
41
Райкович
0
Хеубах
24
Тиоте
0
Нашат
0
Нашат
24
Тиоте
22
Руис
25
Паркер
25
Паркер
22
Руис
Остались в запасе
ФКСБ
Твенте
25
Михай Оникас
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
Главный тренер
Николае Дикэ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
18
Александер Баннинк
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
25
Михай Оникас
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
Остались в запасе
17
Дарио Вуичевич
ЦП
18
Александер Баннинк
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча ФКСБ - Твенте
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Генча
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