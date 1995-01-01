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    Эмиль Нину

    #31 | Защитник
    Имя Эмиль
    Фамилия Нину
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 августа 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Вес 76
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