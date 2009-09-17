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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Шериф
ФКСБ - Шериф: обзор матча 17 сентября 2009
ФКСБ
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 1 тур
0 : 0
Завершен
Шериф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Шериф
Замена
А. Суворов
️️️️
А. Дьеду
Желтая карточка
Э. Нину
Желтая карточка
Р. Цыня
Замена
В. Булат
️️️️
А. Вербецкий
Замена
К. Тэнасе
️️️️
Р. Сурду
Замена
П. Капетанос
️️️️
Б. Станку
Замена
А. Дьеду
️️️️
В. Волков
Замена
Х. Карлос Тоха
️️️️
М. Оникас
Желтая карточка
Л. Антонио Родригес
Желтая карточка
А. Кучук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
1
Робинсон Сапата
ВР
31
Эмиль Нину
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
36
Петре Марин
ПЗ
25
Бэнел Николицэ
ЛП
19
Андрей Ионеску
ЦП
25
Михай Оникас
ЦП
10
Янош Секели
ЦП
24
Ромео Сурду
АП
10
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Шериф
1
Станислав Намашко
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
2
Рустам Цыня
ЦЗ
2
Сержио да Коста
ЦЗ
5
Важа Тархнишвили
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
4
Андрей Вербецкий
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
0
Луис Антонио Родригес
ЦП
17
Флорен Руамба
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Леонид Кучук
ФКСБ
33
Чезар Лунгу
ВР
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
10
Эрик Бикфалви
АП
8
Хуан Карлос Тоха
АП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Шериф
0
Александр Меленчук
ВР
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
18
Игорь Карпович
ЦЗ
21
Андре Дьеду
ЛВ
27
Виталий Булат
ЦП
19
Виктор Труханов
ЦП
16
Александр Суворов
ЦП
4-4-1-1
1
Сапата
31
Нину
24
Рада
24
Гионеа
36
Марин
25
Николицэ
25
Оникас
10
Секели
19
Ионеску
24
Сурду
10
Станку
3-2-4-1
1
Намашко
2
Цыня
2
да Коста
5
Тархнишвили
14
Балима
3
Волков
30
Кучук
0
Родригес
17
Руамба
4
Вербецкий
21
Ерохин
24
Сурду
20
Тэнасе
20
Тэнасе
24
Сурду
25
Оникас
8
Тоха
8
Тоха
25
Оникас
10
Станку
30
Капетанос
30
Капетанос
10
Станку
4
Вербецкий
27
Булат
27
Булат
4
Вербецкий
Дьеду
16
Суворов
16
Суворов
Дьеду
3
Волков
21
Дьеду
21
Дьеду
3
Волков
Остались в запасе
ФКСБ
Шериф
33
Чезар Лунгу
ВР
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Николае Дикэ
18
Игорь Карпович
ЦЗ
0
Александр Меленчук
ВР
19
Виктор Труханов
ЦП
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
33
Чезар Лунгу
ВР
10
Эрик Бикфалви
АП
Остались в запасе
18
Игорь Карпович
ЦЗ
0
Александр Меленчук
ВР
19
Виктор Труханов
ЦП
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча ФКСБ - Шериф
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
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