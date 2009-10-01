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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - ФКСБ
Твенте - ФКСБ: обзор матча 01 октября 2009
Твенте
01.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
0 : 0
Завершен
ФКСБ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - ФКСБ
Замена
А. Ионеску
️️️️
Б. Станку
Замена
Э. Нину
️️️️
Я. Секели
Желтая карточка
Б. Николицэ
Замена
Д. Вуичевич
️️️️
М. Стох
Замена
М. Оникас
️️️️
Р. Сурду
Замена
Т. Янссен
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
Б. Паркер
️️️️
К. Перес
Желтая карточка
М. Стох
Желтая карточка
И. Рада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
0
Кеннет Перес
ЦП
0
Блез Нкуфо
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
ФКСБ
1
Робинсон Сапата
ВР
24
Ионут Рада
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
36
Петре Марин
ПЗ
25
Бэнел Николицэ
ЛП
10
Янош Секели
ЦП
8
Хуан Карлос Тоха
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
24
Ромео Сурду
АП
10
Богдан Станку
ЦФ
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
16
Тео Янссен
ЛП
17
Дарио Вуичевич
ЦП
0
Акрам Нашат
ЦП
25
Бернард Паркер
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
31
Эмиль Нину
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
19
Андрей Ионеску
ЦП
25
Михай Оникас
ЦП
19
Влад Русу
ЦФ
4-1-3-2
1
Бошкер
25
Кейпер
4
Висгерхоф
6
Дуглас
8
Стам
6
Брама
17
Стох
24
Тиоте
0
Перес
22
Руис
0
Нкуфо
3-2-3-2
1
Сапата
36
Марин
24
Гионеа
24
Рада
10
Секели
25
Николицэ
10
Бикфалви
24
Сурду
8
Тоха
30
Капетанос
10
Станку
17
Стох
17
Вуичевич
17
Вуичевич
17
Стох
24
Тиоте
16
Янссен
16
Янссен
24
Тиоте
0
Перес
25
Паркер
25
Паркер
0
Перес
10
Станку
19
Ионеску
19
Ионеску
10
Станку
24
Сурду
25
Оникас
25
Оникас
24
Сурду
10
Секели
31
Нину
31
Нину
10
Секели
Остались в запасе
Твенте
ФКСБ
13
Николай Михайлов
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
0
Акрам Нашат
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
19
Влад Русу
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
42
Дэвид Карни
ЛЗ
0
Акрам Нашат
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
19
Влад Русу
ЦФ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Твенте - ФКСБ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Де Гролш Весте
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