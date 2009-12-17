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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Селтик
Рапид - Селтик: обзор матча 17 декабря 2009
Рапид
17.12.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
3 : 3
Завершен
Селтик
1'
Н. Елавич
8'
Н. Елавич
19'
Х. Салихи
24'
М. Фортуне
67'
М. Фортуне
90'
П. Макгоуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Селтик
Желтая карточка
К. Драцан
Замена
К. Киллен
️️️️
М. Фортуне
ГОЛ! 3:3!
П. Макгоуэн
Замена
М. Илдиз
️️️️
Х. Салихи
Замена
Г. Кэри
️️️️
Н. МакГинн
ГОЛ! 3:2!
М. Фортуне
Замена
К. Драцан
️️️️
В. Кавлак
Замена
К. Триммель
️️️️
А. Добер
ГОЛ! 3:1!
М. Фортуне
ГОЛ! 3:0!
Х. Салихи
19'
Желтая карточка
Ю. Паточка
15'
ГОЛ! 2:0!
Н. Елавич
ГОЛ! 1:0!
Н. Елавич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Раймунд Хедль
ВР
14
Маркус Кацер
ЛЗ
3
Юрген Паточка
ЦЗ
22
Рагнвальд Сома
ЦЗ
23
Андреас Добер
ПЗ
8
Вели Кавлак
ЛП
7
Штефан Куловиц
ЦП
27
Бранко Бошкович
ЦП
11
Штеффен Хофманн
ПП
14
Хамди Салихи
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Селтик
1
Артур Боруц
ВР
16
Марк Уилсон
ЛЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
6
Стивен МакМанус
ЦЗ
41
Пол Кэддис
ПЗ
38
Нилл МакГинн
ЛП
20
Марк Кросас
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
8
Вилло Флуд
ПП
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Рапид
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
0
Кристиан Тонхофер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
19
Кристофер Драцан
ЦП
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
33
Марио Конрад
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
15
Бэрри Робсон
АП
77
Скотт Макдональд
ЦФ
33
Крис Киллен
ЦФ
4-4-2
1
Хедль
14
Кацер
3
Паточка
22
Сома
23
Добер
8
Кавлак
7
Куловиц
27
Бошкович
11
Хофманн
18
Елавич
14
Салихи
4-4-2
1
Боруц
41
Кэддис
4
Ловенс
6
МакМанус
16
Уилсон
8
Флуд
20
Кросас
21
Н'Гуэмо
38
МакГинн
32
Фортуне
18
Макгоуэн
8
Кавлак
19
Драцан
19
Драцан
8
Кавлак
14
Салихи
20
Илдиз
20
Илдиз
14
Салихи
23
Добер
28
Триммель
28
Триммель
23
Добер
38
МакГинн
10
Кэри
10
Кэри
38
МакГинн
32
Фортуне
33
Киллен
33
Киллен
32
Фортуне
Остались в запасе
Рапид
Селтик
33
Марио Конрад
ЦФ
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
0
Кристиан Тонхофер
ЦЗ
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
Главный тренер
Петер Пакульт
24
Лукаш Залушка
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
15
Бэрри Робсон
АП
77
Скотт Макдональд
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
33
Марио Конрад
ЦФ
28
Танжу Кайхан
ЦЗ
0
Кристиан Тонхофер
ЦЗ
31
Лукас Кенигсхофер
ВР
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
15
Бэрри Робсон
АП
77
Скотт Макдональд
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Рапид - Селтик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Малек
(Катовице)
Стадион:
Герхард Ханаппи
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