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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Левски
Лацио - Левски: обзор матча 17 декабря 2009
Лацио
17.12.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
0 : 1
Завершен
Левски
60'
Х. Йовов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Левски
Замена
С. Симонович
️️️️
Х. Йовов
Желтая карточка
Ж. Миланов
Замена
Г. Христов
️️️️
Д. Тасевски
Замена
Л. Чинкуэ
️️️️
Ф. Севиери
ГОЛ! 0:1!
Х. Йовов
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Н. Димитров
Желтая карточка
Ю. Рабех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ПЗ
52
Алессио Лусиани
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
19
Элизеу
ЦП
33
Федерико Севиери
ЦП
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
5
Лионель Скалони
ПП
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Левски
1
Божидар Митрев
ВР
14
Веселин Минев
ЛЗ
13
Юссеф Рабех
ЦЗ
55
Йордан Милиев
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
17
Николай Димитров
ЛП
27
Седрик Бардон
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
21
Зе Суарес
ПП
10
Христо Йовов
ЦФ
Лацио
40
Энтони Яннарилли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Мурад Меньи
АП
56
Лоренцо Чинкуэ
ЦФ
Левски
31
Цветан Димитров
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
47
Георги Ангелов
ЦП
70
Саша Симонович
ЦП
99
Георги Христов
ЦФ
43
Боян Табаков
ЦФ
3-1-5-1
16
Муслера
39
Каванда
25
Крибари
23
Диаките
33
Баронио
52
Лусиани
19
Элизеу
33
Севиери
16
Перпетуини
5
Скалони
28
Макинва
4-5-1
1
Митрев
21
Миланов
13
Рабех
55
Милиев
14
Минев
21
Зе Суарес
27
Бардон
22
Тасевски
8
Сармов
17
Димитров
10
Йовов
33
Севиери
56
Чинкуэ
56
Чинкуэ
33
Севиери
22
Тасевски
99
Христов
99
Христов
22
Тасевски
10
Йовов
70
Симонович
70
Симонович
10
Йовов
17
Димитров
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
17
Димитров
Остались в запасе
Лацио
Левски
40
Энтони Яннарилли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Мурад Меньи
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
47
Георги Ангелов
ЦП
43
Боян Табаков
ЦФ
31
Цветан Димитров
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
Остались в запасе
40
Энтони Яннарилли
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Мурад Меньи
АП
Остались в запасе
47
Георги Ангелов
ЦП
43
Боян Табаков
ЦФ
31
Цветан Димитров
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лацио - Левски
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Олимпико
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