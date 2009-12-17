Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - АЕК
Бенфика - АЕК: обзор матча 17 декабря 2009
Бенфика
17.12.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
2 : 1
Завершен
АЕК
45'
А. Ди Мария
73'
А. Ди Мария
84'
И. Бланко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - АЕК
Желтая карточка
Н. Георгеас
Желтая карточка
Жералду
Желтая карточка
К. Мартинш
ГОЛ! 2:1!
И. Бланко
Замена
И. Иордаке
️️️️
Г. Мандука
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Мария
Замена
О. Кардосо
️️️️
Н. Гомеш
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Ф. Менезес
Замена
Т. Нсалива
️️️️
Г. Макос
Замена
С. Яхич
️️️️
Д. Майсторович
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Желтая карточка
Ф. Менезес
14'
Желтая карточка
К. Араухо
Пенальти не реализован!
Ф. Менезес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
21
Нуну Гомеш
АП
17
Фабиу Коэнтрау
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Велдон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
АЕК
23
Диего Саха
ВР
31
Николас Георгеас
ЛЗ
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
81
Карлос Араухо
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
13
Саввас Генцоглу
ОП
14
Григориос Макос
ЦП
1
Пантелис Кафес
АП
82
Юссуф Херси
ПП
18
Исмаэль Бланко
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Бенфика
31
Морейра
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
9
Кейррисон
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
АЕК
99
Иоаннис Арабацис
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
4
Санел Яхич
ЦЗ
9
Леонардо
АП
30
Илие Иордаке
ЦФ
21
Михаил Павлис
ЦФ
8
Тамандани Нсалива
ЦФ
3-3-2-1
25
Сезар
4
Витор
24
Миранда
15
Филипе
8
Менезес
22
Мартинш
17
Коэнтрау
21
Гомеш
11
Ди Мария
9
Велдон
4-1-3-1-1
23
Саха
81
Араухо
45
Майсторович
2
Жералду
31
Георгеас
13
Генцоглу
82
Херси
14
Макос
21
Мандука
1
Кафес
18
Бланко
8
Менезес
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
8
Менезес
21
Гомеш
7
Кардосо
7
Кардосо
21
Гомеш
21
Мандука
30
Иордаке
30
Иордаке
21
Мандука
45
Майсторович
4
Яхич
4
Яхич
45
Майсторович
14
Макос
8
Нсалива
8
Нсалива
14
Макос
Остались в запасе
Бенфика
АЕК
31
Морейра
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
99
Иоаннис Арабацис
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
9
Леонардо
АП
21
Михаил Павлис
ЦФ
Главный тренер
Душан Байевич
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
9
Кейррисон
ЦФ
Остались в запасе
99
Иоаннис Арабацис
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
9
Леонардо
АП
21
Михаил Павлис
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Душан Байевич
Статистика матча Бенфика - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Бенфика
АЕК
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Беллингем обновил рекорд Касильяса в ЛЧ
5 ноября
3
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Удручающая статистика Винисиуса в матче против команды Николича
5 ноября
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Беллингем обновил рекорд Касильяса в ЛЧ
5 ноября
3
Николич прокомментировал поражение АЕКа от «Реала»
5 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+