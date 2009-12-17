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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Шериф
Фенербахче - Шериф: обзор матча 17 декабря 2009
Фенербахче
17.12.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 0
Завершен
Шериф
15'
У. Борал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Шериф
Желтая карточка
Ф. Руамба
Замена
Р. Карлос
️️️️
С. Шентюрк
Замена
А. Билгин
️️️️
У. Борал
Желтая карточка
В. Тархнишвили
Замена
А. Кучук
️️️️
Джимми
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Корнеенков
Замена
Л. Антонио Родригес
️️️️
В. Волков
Замена
М. Топуз
️️️️
Э. Хурмаджи
Желтая карточка
Джимми
ГОЛ! 1:0!
У. Борал
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Бабакан
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
58
Билика
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
25
Угур Борал
ЛП
21
Сельджук Шахин
ЦП
24
Дениз Барыш
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
10
Эзер Хурмаджи
ПП
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Шериф
1
Станислав Намашко
ВР
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
5
Важа Тархнишвили
ЦЗ
2
Сержио да Коста
ЦЗ
24
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
3
Владимир Волков
ЛП
17
Флорен Руамба
ОП
7
Андрей Корнеенков
ЦП
18
Константин Арбанэш
ЦП
14
Вилфрид Балима
ПП
18
Джимми
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
3
Роберто Карлос
ОП
17
Али Билгин
ЦП
38
Мехмет Топуз
ПП
Шериф
0
Александр Меленчук
ВР
30
Надсон
ЦЗ
21
Андре Дьеду
ЛВ
4
Андрей Вербецкий
ЦП
0
Луис Антонио Родригес
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
4-4-1-1
1
Бабакан
11
Сантос
58
Билика
14
Лугано
14
Иртегюн
25
Борал
21
Шахин
24
Барыш
10
Хурмаджи
23
Шентюрк
19
Гуиса
4-1-4-1
1
Намашко
24
Мамах
5
Тархнишвили
2
да Коста
30
Бранкович
17
Руамба
14
Балима
7
Корнеенков
18
Арбанэш
3
Волков
18
Джимми
25
Борал
17
Билгин
17
Билгин
25
Борал
23
Шентюрк
3
Карлос
3
Карлос
23
Шентюрк
10
Хурмаджи
38
Топуз
38
Топуз
10
Хурмаджи
3
Волков
0
Родригес
0
Родригес
3
Волков
18
Джимми
30
Кучук
30
Кучук
18
Джимми
7
Корнеенков
21
Ерохин
21
Ерохин
7
Корнеенков
Остались в запасе
Фенербахче
Шериф
34
Мерт Гюнок
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Даум
0
Александр Меленчук
ВР
4
Андрей Вербецкий
ЦП
30
Надсон
ЦЗ
21
Андре Дьеду
ЛВ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Ведерсон
ЛВ
Остались в запасе
0
Александр Меленчук
ВР
4
Андрей Вербецкий
ЦП
30
Надсон
ЦЗ
21
Андре Дьеду
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Фенербахче - Шериф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Жолт Сабо
(Будапешт)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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