Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
октябрь 2009
ноябрь 2009
Германия. Бундеслига (2009/2010), 12 тур
Байер
4 : 0
Айнтрахт
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 28 тур
Кр. Советов (мол)
2 : 0
Спартак М (мол)
Матч завершен
Химки (мол)
0 : 0
Томь (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
1 : 4
Матч завершен
Ростов (мол)
2 : 6
Раменское
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 16 тур
Дерби Каунти
2 : 1
Ковентри
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 12 тур
Бурсаспор
1 : 2
Генчлербирлиги
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 14 тур
Шарлеруа
0 : 2
Гент
Матч завершен
Чемпионат Голландии (2009/2010), 13 тур
Гронинген
4 : 1
Хераклес
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 10 тур
Белененсеш
0 : 3
Пасуш де Феррейра
Матч завершен