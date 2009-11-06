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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Раменское
Ростов (мол) - Раменское: обзор матча 06 ноября 2009
Ростов (мол)
06.11.2009, пятница, 14:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 28 тур
2 : 6
Завершен
Раменское
37'
С. Чернышев (П)
85'
Д. Кортава
31'
А. Анисимов
40'
И. Темников
73'
В. Юрченко
75'
А. Анисимов
84'
А. Ребров (П)
90+3'
Д. Зинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Раменское
+3
ГОЛ! 2:6!
Д. Зинович
ГОЛ! 2:5!
Д. Кортава
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Молодцов
ГОЛ с пенальти! 1:5!
А. Ребров
Замена
А. Клубков
️️️️
В. Кириченко
Замена
️️️️
Э. Махмудов
Замена
А. Брагин
️️️️
А. Колодко
Замена
К. Кулешов
️️️️
В. Юрченко
Замена
Д. Кортава
️️️️
А. Сугак
ГОЛ! 1:4!
А. Анисимов
ГОЛ! 1:3!
В. Юрченко
Замена
А. Лях
️️️️
С. Чернышев
Замена
А. Ребров
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
Д. Никитинский
️️️️
В. Соболев
Замена
Ф. Васиев
️️️️
М. Кузяев
Желтая карточка
А. Васильев
ГОЛ! 1:2!
И. Темников
Желтая карточка
А. Молодцов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Чернышев
ГОЛ! 0:1!
А. Анисимов
Вторая желтая
А. Сизинцев
Желтая карточка
А. Сизинцев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
8
Сергей Чернышев
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
90
Алексей Клубков
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
0
Максим Калмыков
ЦП
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Артем Брагин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
4-1-4-1
35
Назаров
5
Мироник
26
Сизинцев
12
Васильев
2
Лещиков
10
Матрахов
8
Чернышев
11
Семка
0
Игнатов
14
Кириченко
8
Сугак
4-5-1
24
Чилюшкин
27
Молодцов
13
Кузяев
3
Плопа
11
Темников
19
Соболев
53
Колодко
21
Анисимов
8
Махмудов
38
Зинович
0
Юрченко
14
Кириченко
90
Клубков
90
Клубков
14
Кириченко
8
Чернышев
90
Лях
90
Лях
8
Чернышев
8
Сугак
34
Кортава
34
Кортава
8
Сугак
0
Юрченко
9
Кулешов
9
Кулешов
0
Юрченко
53
Колодко
80
Брагин
80
Брагин
53
Колодко
24
Чилюшкин
32
Ребров
32
Ребров
24
Чилюшкин
13
Кузяев
26
Васиев
26
Васиев
13
Кузяев
27
Молодцов
92
Брызгалов
92
Брызгалов
27
Молодцов
19
Соболев
7
Никитинский
7
Никитинский
19
Соболев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Раменское
37
Анри Хагба
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
0
Максим Калмыков
ЦП
16
Владимир Забуга
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
37
Анри Хагба
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
0
Максим Калмыков
ЦП
16
Владимир Забуга
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Ростов (мол) - Раменское
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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