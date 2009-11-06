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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 06 ноября 2009
Кр. Советов (мол)
06.11.2009, пятница, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 28 тур
2 : 0
Завершен
Спартак М (мол)
8'
С. Ткачев
78'
А. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
Замена
Е. Попков
️️️️
Д. Костяев
+2
Замена
А. Часовских
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
А. Фомин
ГОЛ! 2:0!
А. Попов
Замена
А. Фомин
️️️️
А. Ходырев
Замена
Д. Щербак
️️️️
Р. Разделкин
Замена
А. Козлов
️️️️
Ф. Озобич
Замена
Д. Каюмов
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
И. Ткаченко
Желтая карточка
И. Киреев
Замена
К. Кадеев
️️️️
Е. Филипенко
Замена
️️️️
С. Ткачев
Замена
В. Куров
️️️️
Е. Песегов
Замена
В. Климеев
️️️️
С. Шустиков
Желтая карточка
В. Рыжков
Желтая карточка
Е. Песегов
16'
Желтая карточка
Ф. Озобич
ГОЛ! 1:0!
С. Ткачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Роман Разделкин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Филип Озобич
АП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
10
Виктор Климеев
ЦЗ
0
Виталий Куров
ЦП
30
Денис Щербак
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
Спартак М (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
17
Артем Фомин
ЦФ
3-3-3-1
1
Юрченко
2
Редя
2
Друковский
6
Шустиков
43
Костяев
15
Цаллагов
0
Ткаченко
10
Разделкин
11
Ткачев
7
Песегов
39
Попов
4-4-2
1
Комиссаров
3
Чежия
24
Филипенко
21
Ходырев
25
Кожевников
10
Григорьев
28
Рыжков
21
Зотов
88
Киреев
23
Горбатенко
19
Озобич
7
Песегов
0
Куров
0
Куров
7
Песегов
6
Шустиков
10
Климеев
10
Климеев
6
Шустиков
10
Разделкин
30
Щербак
30
Щербак
10
Разделкин
43
Костяев
12
Попков
12
Попков
43
Костяев
39
Попов
15
Часовских
15
Часовских
39
Попов
21
Ходырев
17
Фомин
17
Фомин
21
Ходырев
24
Филипенко
3
Кадеев
3
Кадеев
24
Филипенко
28
Рыжков
7
Каюмов
7
Каюмов
28
Рыжков
19
Озобич
7
Козлов
7
Козлов
19
Озобич
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Спартак М (мол)
77
Артем Москвин
ВР
8
Артемий Малеев
АП
26
Азамат Джиоев
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
26
Азамат Джиоев
ВР
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Спартак М (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
ЦСК ВВС
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