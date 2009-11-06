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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Томь (мол)
Химки (мол) - Томь (мол): обзор матча 06 ноября 2009
Химки (мол)
06.11.2009, пятница, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 28 тур
0 : 0
Завершен
Томь (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
А. Ибрагимов
Желтая карточка
К. Дмитриевский
Желтая карточка
Н. Настич
Замена
А. Якимов
️️️️
Р. Грохин
Замена
К. Сашилин
️️️️
В. Гапонов
Замена
С. Воронов
️️️️
Н. Козлов
Замена
С. Нечушкин
️️️️
А. Бутывский
Замена
М. Тимофеев
️️️️
А. Швецов
Желтая карточка
А. Швецов
Желтая карточка
Р. Жариков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
0
Александр Звезинцев
ВР
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
10
Александр Овсов
ЦП
18
Александр Швецов
ЦП
31
Аркадий Гальперин
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
0
Валерий Зимаков
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
71
Роман Грохин
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
7
Михаил Тимофеев
ЦП
0
Кирилл Киселев
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
0
Константин Сашилин
ЦП
11
Сергей Воронов
ЦФ
3-5-1-1
0
Звезинцев
5
Беляков
31
Ибрагимов
2
Настич
19
Стрельцов
31
Гальперин
0
Подрезов
0
Зимаков
18
Швецов
10
Овсов
0
Бутывский
4-3-3
1
Ридош
42
Туев
29
Коновалов
4
Воронов
28
Дмитриевский
71
Грохин
90
Пшеничников
85
Ефремов
51
Козлов
43
Жариков
8
Гапонов
18
Швецов
7
Тимофеев
7
Тимофеев
18
Швецов
0
Бутывский
0
Нечушкин
0
Нечушкин
0
Бутывский
8
Гапонов
0
Сашилин
0
Сашилин
8
Гапонов
71
Грохин
89
Якимов
89
Якимов
71
Грохин
51
Козлов
11
Воронов
11
Воронов
51
Козлов
Остались в запасе
Химки (мол)
Томь (мол)
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Кирилл Киселев
ЦП
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Кирилл Киселев
ЦП
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
Остались в запасе
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
96
Иван Перфильев
ВР
Статистика матча Химки (мол) - Томь (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Новые Химки
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