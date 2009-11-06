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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 06 ноября 2009
Байер
06.11.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Айнтрахт
2'
Ш. Кисслинг
8'
Ш. Райнарц
11'
Т. Кроос
86'
Л. Бендер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
Замена
Т. Здебель
️️️️
А. Видаль
Замена
Т. Гекас
️️️️
Т. Барнетта
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
С. Тебер
ГОЛ! 4:0!
Л. Бендер
Пас отдал
Ш. Кисслинг
Замена
Л. Бендер
️️️️
Э. Дердийок
Желтая карточка
Ю. Коркмаз
Замена
М. Фенин
️️️️
Н. Либеропулос
Желтая карточка
З. Байрамович
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
Кайо
ГОЛ! 3:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Э. Дердийок
11'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Райнарц
Пас отдал
Т. Барнетта
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Т. Барнетта
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Александар Васоски
ЦЗ
5
Майк Франц
ПЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ОП
30
Кайо
АП
7
Селим Тебер
ПП
14
Александер Майер
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Байер
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
20
Мартин Фенин
ЦФ
4-4-2
13
Гифер
8
Кастро
4
Хююпя
2
Фридрих
5
Швааб
23
Видаль
7
Райнарц
8
Кроос
10
Барнетта
9
Дердийок
11
Кисслинг
4-1-2-1-2
1
Ферманн
5
Франц
23
Русс
5
Васоски
17
Шпихер
27
Швеглер
7
Тебер
8
Байрамович
30
Кайо
33
Либеропулос
14
Майер
9
Дердийок
8
Бендер
8
Бендер
9
Дердийок
23
Видаль
18
Здебель
18
Здебель
23
Видаль
10
Барнетта
33
Гекас
33
Гекас
10
Барнетта
7
Тебер
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
7
Тебер
30
Кайо
55
Коркмаз
55
Коркмаз
30
Кайо
33
Либеропулос
20
Фенин
20
Фенин
33
Либеропулос
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
37
Ян Циммерманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Байер - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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