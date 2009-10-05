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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Манчестер Сити
Астон Вилла - Манчестер Сити: обзор матча 05 октября 2009
Астон Вилла
05.10.2009, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
16'
Р. Данн
68'
К. Беллами
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Манчестер Сити
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
Э. Янг
Замена
Э. Хески
️️️️
Д. Карью
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
К. Тевес
ГОЛ! 1:1!
К. Беллами
Пас отдал
Э. Адебайор
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
Замена
С. Айрленд
️️️️
Н. Де Йонг
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Желтая карточка
С. Петров
ГОЛ! 1:0!
Р. Данн
Пас отдал
С. Уорнок
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
23
Майкл Джонсон
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
3-2-3-2
24
Фридель
15
Янг
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
3
Куэльяр
14
Сидуэлл
19
Петров
20
Милнер
11
Карью
11
Агбонлахор
4-4-2
24
Гивен
5
Сабалета
15
Лескотт
2
Туре
3
Бридж
98
Райт-Филлипс
18
Бэрри
34
Де Йонг
39
Беллами
25
Адебайор
32
Тевес
15
Янг
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
15
Янг
11
Карью
19
Хески
19
Хески
11
Карью
34
Де Йонг
7
Айрленд
7
Айрленд
34
Де Йонг
32
Тевес
24
Санта Крус
24
Санта Крус
32
Тевес
Остались в запасе
Астон Вилла
Манчестер Сити
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
41
Хабиб Бейе
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Астон Вилла - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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