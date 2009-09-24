Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2009
сентябрь 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 25 тур
Смена
3 : 0
Матч завершен
Испания. Примера (2009/2010), 4 тур
Спортинг
1 : 1
Сарагоса
Матч завершен
Италия. Серия А (2009/2010), 5 тур
Дженоа
2 : 2
Ювентус
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009, 30 тур
Ротор
0 : 3
Матч завершен
0 : 4
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 23 тур
Рубин (мол)
1 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Чемпионат Белоруссии 2009, 20 тур
БАТЭ
3 : 1
Витебск
Матч завершен
Чемпионат Швейцарии (2009/2010), 10 тур
Ксамакс
4 : 1
Беллинцона
Матч завершен
Люцерн
1 : 2
Сьон
Матч завершен