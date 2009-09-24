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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Амкар (мол)
Рубин (мол) - Амкар (мол): обзор матча 24 сентября 2009
Рубин (мол)
24.09.2009, четверг, 17:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 0
Завершен
Амкар (мол)
83'
А. Кулеша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Амкар (мол)
ГОЛ! 1:0!
А. Кулеша
Замена
А. Кулеша
️️️️
И. Портнягин
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Дзахов
Замена
Вильям
️️️️
В. Федорив
Замена
В. Бранди
️️️️
В. Галиулин
Замена
Е. Ситников
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
С. Бабич
️️️️
А. Епифанов
Замена
С. Волков
️️️️
Э. Юнузович
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
С. Томас
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Джалилов
Замена
Д. Тарабриков
️️️️
Д. Квирквелия
Замена
А. Секретов
️️️️
В. Закоптелов
Желтая карточка
Р. Нагаев
Желтая карточка
С. Томас
19'
Желтая карточка
А. Епифанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
77
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
28
Владимир Чернов
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
0
Степан Томас
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
9
Александр Субботин
ЦФ
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
12
Валерио Бранди
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
21
Евгений Ситников
ЦЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
0
Степан Бабич
ЦП
6
Вильям
АП
7
Евгений Тюкалов
АП
1
Сергей Волков
ЦФ
3-5-1-1
77
Ревишвили
16
Квирквелия
80
Климов
22
Нагаев
21
Галиулин
91
Самигуллин
52
Котляров
0
Томас
28
Чернов
10
Джалилов
97
Портнягин
4-1-3-2
44
Синельников
2
Макагонов
2
Морозов
14
Епифанов
24
Федорив
5
Рябокобыленко
8
Закоптелов
71
Дзахов
27
Гаглоев
86
Юнузович
9
Субботин
10
Джалилов
32
Горбанец
32
Горбанец
10
Джалилов
21
Галиулин
12
Бранди
12
Бранди
21
Галиулин
16
Квирквелия
80
Тарабриков
80
Тарабриков
16
Квирквелия
97
Портнягин
2
Кулеша
2
Кулеша
97
Портнягин
0
Томас
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
0
Томас
14
Епифанов
0
Бабич
0
Бабич
14
Епифанов
5
Рябокобыленко
21
Ситников
21
Ситников
5
Рябокобыленко
8
Закоптелов
10
Секретов
10
Секретов
8
Закоптелов
24
Федорив
6
Вильям
6
Вильям
24
Федорив
71
Дзахов
7
Тюкалов
7
Тюкалов
71
Дзахов
86
Юнузович
1
Волков
1
Волков
86
Юнузович
Остались в запасе
Рубин (мол)
Амкар (мол)
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Рубин (мол) - Амкар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Рубин
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1
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2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
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2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
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