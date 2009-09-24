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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 24 сентября 2009
Дженоа
24.09.2009, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 2
Завершен
Ювентус
31'
Д. Место
75'
Э. Креспо
6'
В. Яквинта
86'
Д. Трезеге
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
Желтая карточка
М. Росси
+4
ГОЛ! 2:2!
Д. Трезеге
Пас отдал
Д. Кьеллини
Замена
Д. Трезеге
️️️️
Амаури
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Маркизио
ГОЛ! 2:1!
Э. Креспо
Пас отдал
Д. Место
Замена
Х. Харджа
️️️️
О. Миланетто
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Ф. Модесто
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
Э. Креспо
️️️️
С. Флоккари
ГОЛ! 1:1!
Д. Место
Пас отдал
Д. Скулли
ГОЛ! 0:1!
В. Яквинта
Пас отдал
К. Маркизио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
(К)
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЛФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
27
Джандоменико Место
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
29
Кристиан Поульсен
ПП
11
Амаури
ЛФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
45
Мауро Каморанези
РФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
13
Хуссин Харджа
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
7
Давид Трезеге
ЦФ
3-4-3
32
Амелия
16
Боккетти
24
Моретти
20
Бьява
32
Модесто
0
Сапатер
0
Миланетто
7
Росси
10
Скулли
10
Флоккари
27
Место
4-1-2-3
1
Буффон
26
Грыгера
6
Легротталье
14
Кьеллини
6
Гроссо
30
Мело
29
Поульсен
10
Маркизио
45
Каморанези
19
Яквинта
11
Амаури
32
Модесто
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
32
Модесто
0
Миланетто
13
Харджа
13
Харджа
0
Миланетто
10
Флоккари
9
Креспо
9
Креспо
10
Флоккари
10
Маркизио
21
Джовинко
21
Джовинко
10
Маркизио
11
Амаури
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Амаури
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Дженоа - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
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