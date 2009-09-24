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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Сарагоса
Спортинг - Сарагоса: обзор матча 24 сентября 2009
Спортинг
24.09.2009, четверг, 23:55
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сарагоса
29'
Д. Кастро
54'
А. Агилар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Сарагоса
Замена
Ф. Мальдонадо
️️️️
Д. Кастро
Замена
К. Матео
️️️️
М. Билич
Замена
Ф. Сонго'о
️️️️
Д. Пеннант
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
Д. Баррал
️️️️
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
Р. Айяла
ГОЛ! 1:1!
А. Агилар
Замена
М. Бабич
️️️️
Габи
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Херард
ГОЛ! 1:0!
Д. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Роберто Айяла
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
8
Кике Матео
ЦП
4
Андреу
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
99
Педро Сесилия
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
28
Хавьер Борхе
ЦЗ
34
Микаель Гаффу
ЦП
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
0
Херард
11
Лора
15
Арнолен
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
4
Камачо
17
Кастро
18
Моран
9
Билич
4-4-1-1
22
Каррисо
0
Пулидо
0
Айяла
3
Паредес
3
Павон
7
Пеннант
14
Габи
23
Понцио
21
Агилар
7
Хорхе Лопес
14
Арисменди
9
Билич
8
Матео
8
Матео
9
Билич
17
Кастро
10
Мальдонадо
10
Мальдонадо
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
18
Баррал
18
Баррал
10
Де лас Куэвас
7
Пеннант
87
Сонго'о
87
Сонго'о
7
Пеннант
14
Габи
0
Бабич
0
Бабич
14
Габи
Остались в запасе
Спортинг
Сарагоса
4
Андреу
ЦП
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
29
Кевин Лакрус
ЦФ
28
Хавьер Борхе
ЦЗ
34
Микаель Гаффу
ЦП
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
Остались в запасе
4
Андреу
ЦП
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
99
Педро Сесилия
ПВ
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
28
Хавьер Борхе
ЦЗ
34
Микаель Гаффу
ЦП
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Спортинг - Сарагоса
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Эль Молинон
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