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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Цюрих - Реал
Цюрих - Реал: обзор матча 15 сентября 2009
Цюрих
15.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 1 тур
2 : 5
Завершен
Реал
63'
Х. Маргайрас (П)
65'
С. Эгертер
27'
К. Роналду
34'
Рауль
45'
Г. Игуаин
89'
К. Роналду
90'
Гути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Реал
ГОЛ! 2:5!
Гути
ГОЛ! 2:4!
К. Роналду
Замена
М. Гаич
️️️️
Ф. Штахель
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
Гути
Желтая карточка
Ф. Гаго
Замена
Гути
️️️️
Г. Игуаин
Замена
А. Абди
️️️️
О. Оконкво
ГОЛ! 2:3!
С. Эгертер
Желтая карточка
И. Касильяс
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Маргайрас
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Х. Алонсо
Желтая карточка
О. Оконкво
Замена
Д. Джурич
️️️️
Э. Хассли
ГОЛ! 0:3!
Г. Игуаин
ГОЛ! 0:2!
Рауль
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Ф. Штахель
Желтая карточка
Р. Дренте
16'
Желтая карточка
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Джонни Леони
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
30
Ханну Тихинен
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
22
Флориан Штахель
ПЗ
7
Йохан Фонлантен
ЦП
0
Оньекачи Оконкво
ЦП
7
Сильван Эгертер
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
0
Эрик Хассли
ЦФ
12
Александр Альфонс
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
3
Пепе
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
7
Рауль
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Цюрих
1
Андреа Гуателли
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
9
Душан Джурич
ЛП
30
Адриан Никчи
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Гути
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-3-1-2
1
Леони
2
Кох
21
Роша
30
Тихинен
22
Штахель
7
Фонлантен
0
Оконкво
7
Эгертер
5
Маргайрас
12
Альфонс
0
Хассли
3-3-1-3
12
Касильяс
5
Арбелоа
39
Альбиоль
3
Пепе
3
Алонсо
19
Диарра
87
Дренте
10
Кака
9
Игуаин
7
Роналду
7
Рауль
0
Хассли
9
Джурич
9
Джурич
0
Хассли
22
Штахель
14
Гаич
14
Гаич
22
Штахель
0
Оконкво
22
Абди
22
Абди
0
Оконкво
9
Игуаин
14
Гути
14
Гути
9
Игуаин
3
Алонсо
5
Гаго
5
Гаго
3
Алонсо
Остались в запасе
Цюрих
Реал
1
Андреа Гуателли
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Бернар Шалланд
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Андреа Гуателли
ВР
11
Вели Лампи
ЦЗ
3
Хайнц Барметтлер
ЦЗ
30
Адриан Никчи
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Бернар Шалланд
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Цюрих - Реал
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн
Филип Шарп (оба - Англия)
Делегат:
Трюгве Борне (Норвегия)
Стадион:
Летцигрунд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:50 (в записи)
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