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июнь 2009
июль 2009
Россия. Премьер-лига 2009, 13 тур
Химки
1 : 0
Леон Сатурн
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 18 тур
0 : 3
Торпедо Вл
Матч завершен
Сочи
2 : 1
Спарта
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 13 тур
Амкар (мол)
1 : 1
Динамо (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
0 : 0
Рубин (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
1 : 3
Спартак М (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
4 : 3
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Чемпионат Белоруссии 2009, 13 тур
Нафтан
1 : 0
Динамо-Брест
Матч завершен
Минск
2 : 0
Сморгонь
Матч завершен
Гомель
0 : 3
БАТЭ
Матч завершен