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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Динамо (мол)
Амкар (мол) - Динамо (мол): обзор матча 10 июля 2009
Амкар (мол)
10.07.2009, пятница, 12:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 1
Завершен
Динамо (мол)
14'
А. Субботин
8'
Ф. Смолов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Динамо (мол)
Замена
Р. Панин
️️️️
И. Логуа
Замена
Д. Пилипчук
️️️️
Е. Рудаков
Замена
М. Билаонов
️️️️
А. Субботин
Желтая карточка
А. Димидко
Желтая карточка
Н. Замалиев
Замена
М. Папшис
️️️️
В. Закоптелов
Замена
Е. Рудаков
️️️️
А. Померко
Замена
А. Савельев
️️️️
М. Макагонов
Замена
Н. Чичерин
️️️️
М. Ковальчик
Замена
Д. Скепский
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:1!
А. Субботин
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Смолов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
21
Евгений Ситников
ЦЗ
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
10
Мариус Папшис
ЦП
0
Дмитрий Пилипчук
ЦФ
53
Михаил Билаонов
ЦФ
Динамо (мол)
9
Роман Панин
ВР
13
Сергей Панов
ВР
71
Юрий Медведев
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
4-1-3-1-1
41
Шумайлов
13
Гаал
21
Ситников
0
Лачугин
2
Макагонов
20
Померко
8
Закоптелов
27
Гаглоев
71
Дзахов
7
Тюкалов
9
Субботин
4-4-2
1
Карасевич
5
Ковальчик
7
Логуа
69
Лобков
32
Терехов
19
Рыховский
4
Юсупов
2
Димидко
13
Замалиев
18
Генков
90
Смолов
20
Померко
88
Рудаков
88
Рудаков
20
Померко
Рудаков
0
Пилипчук
0
Пилипчук
Рудаков
8
Закоптелов
10
Папшис
10
Папшис
8
Закоптелов
2
Макагонов
2
Савельев
2
Савельев
2
Макагонов
9
Субботин
53
Билаонов
53
Билаонов
9
Субботин
90
Смолов
10
Скепский
10
Скепский
90
Смолов
7
Логуа
9
Панин
9
Панин
7
Логуа
5
Ковальчик
4
Чичерин
4
Чичерин
5
Ковальчик
Остались в запасе
Амкар (мол)
Динамо (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
71
Юрий Медведев
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
0
Евгений Сериков
ВР
Остались в запасе
71
Юрий Медведев
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Динамо (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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2025.12.21 17:00
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