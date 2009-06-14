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Расписание матчей 14-06-2009

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
май 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
июль 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 10 тур Таблица
14 июня, 10:00
Сахалин
2 : 2
Матч завершен
14 июня, 12:00
1 : 2
Смена
Матч завершен
14 июня, 14:00
Иртыш
2 : 1
Матч завершен
14 июня, 15:00
Динамо Брл
1 : 0
Енисей
Матч завершен
Россия. Премьер-лига 2009, 12 тур Таблица
14 июня, 11:30
Томь
1 : 2
Амкар-Пермь
Матч завершен
14 июня, 14:00
Москва
2 : 0
ЦСКА
Матч завершен
14 июня, 16:30
Леон Сатурн
2 : 0
Локомотив
Матч завершен
14 июня, 19:00
Спартак-Нальчик
2 : 2
Зенит
Матч завершен
Кубок Конфедераций 2009. группа A, 1 тур Таблица
14 июня, 18:00
ЮАР
0 : 0
Ирак
Матч завершен
14 июня, 22:30
Новая Зеландия
0 : 5
Испания
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009, 13 тур Таблица
14 июня, 17:00
1 : 0
Матч завершен
14 июня, 17:00
Ротор
1 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
14 июня, 17:30
Анжи-2
4 : 2
СКА
Матч завершен
14 июня, 18:00
Астрахань
0 : 0
Армавир
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009, 10 тур Таблица
14 июня, 15:00
Рубин-2
0 : 0
Матч завершен
14 июня, 15:00
Челябинск
0 : 1
Матч завершен
14 июня, 17:00
Тюмень
5 : 2
Нефтехимик
Матч завершен
14 июня, 17:00
Химик
2 : 1
Сокол
Матч завершен
14 июня, 18:00
Мордовия
0 : 0
Матч завершен
14 июня, 18:00
Волга
2 : 0
Уфа
Матч завершен
14 июня, 18:00
Динамо Киров
5 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен
Россия
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