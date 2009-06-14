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май 2009
июнь 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 10 тур
Сахалин
2 : 2
Матч завершен
1 : 2
Смена
Матч завершен
Иртыш
2 : 1
Матч завершен
Динамо Брл
1 : 0
Енисей
Матч завершен
Россия. Премьер-лига 2009, 12 тур
Томь
1 : 2
Амкар-Пермь
Матч завершен
Москва
2 : 0
ЦСКА
Матч завершен
Леон Сатурн
2 : 0
Локомотив
Матч завершен
Спартак-Нальчик
2 : 2
Зенит
Матч завершен
Кубок Конфедераций 2009. группа A, 1 тур
ЮАР
0 : 0
Ирак
Матч завершен
Новая Зеландия
0 : 5
Испания
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009, 13 тур
1 : 0
Матч завершен
Ротор
1 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
Анжи-2
4 : 2
СКА
Матч завершен
Астрахань
0 : 0
Армавир
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009, 10 тур
Рубин-2
0 : 0
Матч завершен
Челябинск
0 : 1
Матч завершен
Тюмень
5 : 2
Нефтехимик
Матч завершен
Химик
2 : 1
Сокол
Матч завершен
Мордовия
0 : 0
Матч завершен
Волга
2 : 0
Уфа
Матч завершен
Динамо Киров
5 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен