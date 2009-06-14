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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Новая Зеландия - Испания
Новая Зеландия - Испания: обзор матча 14 июня 2009
Новая Зеландия
14.06.2009, воскресенье, 22:30
Кубок Конфедераций, группа A, 1 тур
0 : 5
Завершен
Испания
6'
Ф. Торрес
15'
Ф. Торрес
18'
Ф. Торрес
24'
С. Фабрегас
49'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новая Зеландия - Испания
Замена
️️️️
К. Киллен
Замена
️️️️
Ш. Смелц
Замена
Д. Сильва
️️️️
Ф. Торрес
Замена
А. Арбелоа
️️️️
С. Рамос
Замена
С. Касорла
️️️️
Хави
ГОЛ! 0:5!
Д. Вилья
Пас отдал
Ф. Торрес
ГОЛ! 0:4!
С. Фабрегас
Пас отдал
Х. Капдевила
18'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Капдевила
15'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Вилья
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Вилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новая Зеландия
12
Глен Мосс
ВР
3
Тони Локхед
ЛЗ
18
Энди Бойенс
ЦЗ
5
Иван Вичелич
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
7
Саймон Эллиотт
ОП
8
Тим Браун
(К)
ЦП
10
Крис Киллен
АП
11
Лео Бертос
ПП
10
Шейн Смелц
ЦФ
Главный тренер
Рики Херберт
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
18
Альберт Риера
ЛП
14
Хаби Алонсо
ОП
10
Сеск Фабрегас
АП
8
Хави
ПП
7
Давид Вилья
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Новая Зеландия
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
1
Марк Пэстон
ВР
13
Эндрю Бэррон
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
13
Диего Лопес
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
6
Пабло Эрнандес
АП
17
Даниэль Гуиса
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-1-1
12
Мосс
3
Локхед
18
Бойенс
5
Вичелич
17
Маллиган
7
Эллиотт
8
Браун
11
Бертос
10
Киллен
10
Смелц
4-1-2-1-2
1
Касильяс
2
Альбиоль
5
Пуйоль
15
Рамос
11
Капдевила
14
Алонсо
8
Хави
18
Риера
10
Фабрегас
9
Торрес
7
Вилья
15
Рамос
17
Арбелоа
17
Арбелоа
15
Рамос
8
Хави
20
Касорла
20
Касорла
8
Хави
9
Торрес
21
Сильва
21
Сильва
9
Торрес
Остались в запасе
Новая Зеландия
Испания
13
Эндрю Бэррон
ЦП
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
1
Марк Пэстон
ВР
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Рики Херберт
23
Пепе Рейна
ВР
13
Диего Лопес
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Пабло Эрнандес
АП
17
Даниэль Гуиса
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
13
Эндрю Бэррон
ЦП
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
1
Марк Пэстон
ВР
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
13
Диего Лопес
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
6
Пабло Эрнандес
АП
17
Даниэль Гуиса
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Рики Херберт
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Новая Зеландия - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
- : -
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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