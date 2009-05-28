Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2009
май 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009, 10 тур
4 : 0
Матч завершен
4 : 1
Матч завершен
2 : 1
Машук-КМВ
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 9 тур
Сочи
2 : 1
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 8 тур
Локомотив
3 : 0
Звезда
Матч завершен
0 : 0
Леон Сатурн
Матч завершен
1 : 0
Рязань
Матч завершен
Авангард
4 : 0
Матч завершен
Факел
1 : 0
Матч завершен
Динамо Бр
4 : 0
Матч завершен
Орел
2 : 1
Знамя Труда
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 11 тур
Амкар (мол)
1 : 2
Раменское
Матч завершен