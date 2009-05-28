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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Раменское
Амкар (мол) - Раменское: обзор матча 28 мая 2009
Амкар (мол)
28.05.2009, четверг, 13:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 11 тур
1 : 2
Завершен
Раменское
11'
А. Померко
32'
С. Белоусов (П)
56'
С. Белоусов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Раменское
Замена
С. Брызгалов
️️️️
М. Плопа
Желтая карточка
Н. Жиляев
Замена
К. Погадаев
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
А. Анисимов
️️️️
А. Грищенко
Замена
Д. Пилипчук
️️️️
М. Билаонов
Замена
Э. Махмудов
️️️️
М. Спирин
Замена
Е. Ситников
️️️️
В. Лачугин
ГОЛ! 1:2!
С. Белоусов
Замена
В. Юрченко
️️️️
В. Соболев
Замена
А. Молодцов
️️️️
И. Темников
Замена
Ф. Проньков
️️️️
Е. Мальков
Замена
Е. Сырков
️️️️
М. Папшис
Замена
Д. Кравцов
️️️️
А. Померко
Замена
Н. Жиляев
️️️️
М. Афанасьев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Белоусов
Желтая карточка
С. Белоусов
Желтая карточка
А. Померко
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
ГОЛ! 1:0!
А. Померко
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
1
Игорь Усминский
ВР
2
Владимир Паскаянц
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Мариус Папшис
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
53
Михаил Билаонов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
21
Михаил Спирин
ЦП
13
Александр Грищенко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
19
Михаил Шевяков
ЦФ
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
21
Евгений Ситников
ЦЗ
19
Евгений Сырков
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
0
Константин Погадаев
ЦП
0
Денис Кравцов
ЦП
0
Дмитрий Пилипчук
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
21
Артем Анисимов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
35
Федор Проньков
ЦФ
0
Владимир Юрченко
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Усминский
2
Паскаянц
2
Савельев
0
Лачугин
2
Макагонов
20
Померко
5
Рябокобыленко
10
Папшис
77
Афанасьев
7
Тюкалов
53
Билаонов
3-2-4-1
24
Чилюшкин
3
Плопа
3
Мальков
0
Халилович
11
Темников
26
Васиев
21
Спирин
13
Грищенко
7
Белоусов
19
Соболев
19
Шевяков
53
Билаонов
0
Пилипчук
0
Пилипчук
53
Билаонов
0
Лачугин
21
Ситников
21
Ситников
0
Лачугин
7
Тюкалов
0
Погадаев
0
Погадаев
7
Тюкалов
20
Померко
0
Кравцов
0
Кравцов
20
Померко
10
Папшис
19
Сырков
19
Сырков
10
Папшис
77
Афанасьев
9
Жиляев
9
Жиляев
77
Афанасьев
3
Мальков
35
Проньков
35
Проньков
3
Мальков
19
Соболев
0
Юрченко
0
Юрченко
19
Соболев
13
Грищенко
21
Анисимов
21
Анисимов
13
Грищенко
3
Плопа
92
Брызгалов
92
Брызгалов
3
Плопа
11
Темников
27
Молодцов
27
Молодцов
11
Темников
21
Спирин
8
Махмудов
8
Махмудов
21
Спирин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Раменское
0
Евгений Сериков
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
0
Евгений Сериков
ВР
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Раменское
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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