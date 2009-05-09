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апрель 2009
май 2009
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 36 тур
Блэкберн
2 : 0
Портсмут
Матч завершен
Болтон
0 : 0
Сандерленд
Матч завершен
Фулхэм
3 : 1
Астон Вилла
Матч завершен
Эвертон
0 : 0
Тоттенхэм
Матч завершен
Халл Сити
1 : 2
Сток Сити
Матч завершен
Вест Бромвич
3 : 1
Уиган Атлетик
Матч завершен
Вест Хэм
0 : 3
Ливерпуль
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 35 тур
Атлетик
1 : 0
Бетис
Матч завершен
Севилья
3 : 1
Мальорка
Матч завершен
Валенсия
3 : 0
Реал
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 35 тур
Сампдория
5 : 0
Реджо-ди-Калабрия
Матч завершен
Лацио
1 : 3
Удинезе
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 31 тур
Энерги
1 : 3
Бавария
Матч завершен
Штутгарт
4 : 1
Вольфсбург
Матч завершен
Ганновер-96
1 : 1
Айнтрахт
Матч завершен
Боруссия Д
4 : 0
Карлсруэ
Матч завершен
Хоффенхайм
2 : 0
Кельн
Матч завершен
Герта
2 : 0
Бохум
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009, 4 тур
Рубин-2
0 : 3
Волга
Матч завершен
0 : 2
Мордовия
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 8 тур
0 : 1
Локомотив (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
3 : 1
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
2 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
4 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Франция. Кубок (2008/2009), Финал
Ренн
1 : 2
Генгам
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 27 тур
3 : 1
Заря
Матч завершен
Мариуполь
2 : 0
Кривбасс
Матч завершен
Днепр
4 : 1
Черноморец
Матч завершен