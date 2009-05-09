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Расписание матчей 09-05-2009

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
апрель 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
май 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
июнь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Англия. Премьер-лига (2008/2009), 36 тур Таблица
9 мая, 18:00
Блэкберн
2 : 0
Портсмут
Матч завершен
9 мая, 18:00
Болтон
0 : 0
Сандерленд
Матч завершен
9 мая, 18:00
Фулхэм
3 : 1
Астон Вилла
Матч завершен
9 мая, 18:00
Эвертон
0 : 0
Тоттенхэм
Матч завершен
9 мая, 18:00
Халл Сити
1 : 2
Сток Сити
Матч завершен
9 мая, 18:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уиган Атлетик
Матч завершен
9 мая, 20:30
Вест Хэм
0 : 3
Ливерпуль
Матч завершен
Испания. Примера (2008/2009), 35 тур Таблица
9 мая, 22:00
Атлетик
1 : 0
Бетис
Матч завершен
9 мая, 22:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
Матч завершен
9 мая, 23:55
Валенсия
3 : 0
Реал
Матч завершен
Италия. Серия А (2008/2009), 35 тур Таблица
9 мая, 20:00
Сампдория
5 : 0
Реджо-ди-Калабрия
Матч завершен
9 мая, 22:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2008/2009), 31 тур Таблица
9 мая, 17:30
Энерги
1 : 3
Бавария
Матч завершен
9 мая, 17:30
Штутгарт
4 : 1
Вольфсбург
Матч завершен
9 мая, 17:30
Ганновер-96
1 : 1
Айнтрахт
Матч завершен
9 мая, 17:30
Боруссия Д
4 : 0
Карлсруэ
Матч завершен
9 мая, 17:30
Хоффенхайм
2 : 0
Кельн
Матч завершен
9 мая, 17:30
Герта
2 : 0
Бохум
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009, 4 тур Таблица
9 мая, 16:00
Рубин-2
0 : 3
Волга
Матч завершен
9 мая, 17:00
0 : 2
Мордовия
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 8 тур Таблица
9 мая, 14:00
0 : 1
Локомотив (мол)
Матч завершен
9 мая, 15:30
Зенит (мол)
3 : 1
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
9 мая, 16:00
Динамо (мол)
2 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
9 мая, 16:00
Ахмат (мол)
4 : 1
Амкар (мол)
Матч завершен
Франция. Кубок (2008/2009), Финал
9 мая, 22:45
Ренн
1 : 2
Генгам
Матч завершен
Чемпионат Украины (2008/2009), 27 тур Таблица
9 мая, 17:00
3 : 1
Заря
Матч завершен
9 мая, 18:00
Мариуполь
2 : 0
Кривбасс
Матч завершен
9 мая, 19:00
Днепр
4 : 1
Черноморец
Матч завершен
Россия
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