Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Астон Вилла
Фулхэм - Астон Вилла: обзор матча 09 мая 2009
Фулхэм
09.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Астон Вилла
7'
Д. Мерфи (П)
46'
Д. Камара
60'
Д. Камара
14'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Астон Вилла
Замена
О. Дакур
️️️️
Д. Этуху
Замена
Д. Грэй
️️️️
К. Демпси
Замена
Б. Замора
️️️️
Э. Невланд
Замена
Э. Хески
️️️️
Л. Янг
Замена
Н. Рео-Кокер
️️️️
Н. Шори
ГОЛ! 3:1!
Д. Камара
ГОЛ! 2:1!
Д. Камара
Желтая карточка
Д. Мерфи
14'
ГОЛ! 1:1!
Э. Янг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Золтан Гера
ЛВ
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ПВ
15
Эрик Невланд
ЦФ
15
Диоманси Камара
ЦФ
Астон Вилла
24
Брэд Фридель
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Никки Шори
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
19
Стилян Петров
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
11
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
16
Оливье Дакур
ЦП
18
Джулиан Грэй
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
4-2-2-2
32
Шварцер
15
Кончески
3
Хьюз
4
Хангеланд
44
Пэйнтсил
20
Этуху
13
Мерфи
20
Гера
2
Демпси
15
Камара
15
Невланд
3-2-3-2
24
Фридель
15
Янг
33
Дэйвис
39
Найт
36
Янг
3
Шори
18
Бэрри
19
Петров
20
Милнер
11
Карью
11
Агбонлахор
20
Этуху
16
Дакур
16
Дакур
20
Этуху
2
Демпси
18
Грэй
18
Грэй
2
Демпси
15
Невланд
25
Замора
25
Замора
15
Невланд
3
Шори
6
Рео-Кокер
6
Рео-Кокер
3
Шори
36
Янг
19
Хески
19
Хески
36
Янг
Остались в запасе
Фулхэм
Астон Вилла
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Фулхэм - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
Вчера, 09:54
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+