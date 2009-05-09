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Болтон - Сандерленд
Болтон - Сандерленд: обзор матча 09 мая 2009
Болтон
09.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Сандерленд
Замена
Э. Рид
️️️️
Т. Тайнио
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
Д. Сиссе
️️️️
К. Джонс
Замена
М. Рига
️️️️
Й. Элмандер
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Т. Коэн
Желтая карточка
Т. Коэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛВ
0
Гэвин МакКэнн
ОП
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ПВ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Грант Лидбиттер
ЛП
10
Теему Тайнио
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
15
Киран Ричардсон
АП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
0
Мустафа Рига
ЦФ
11
Эби Смолярек
ЦФ
19
Ариза Макукула
ЦФ
Сандерленд
25
Ник Колган
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Энди Рид
ЛП
7
Карлос Эдвардс
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Яскилайнен
2
Самуэль
5
О'Брайн
24
Кэхилл
31
Стейнссон
0
МакКэнн
21
Муамба
21
Коэн
31
Тэйлор
24
Дэйвис
11
Элмандер
4-4-1-1
13
Фулоп
27
Бардсли
0
Дэвенпорт
35
Фердинанд
4
Коллинс
10
Мальбранк
10
Тайнио
4
Уайтхэд
7
Лидбиттер
15
Ричардсон
9
Джонс
11
Элмандер
0
Рига
0
Рига
11
Элмандер
21
Коэн
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Коэн
10
Тайнио
11
Рид
11
Рид
10
Тайнио
9
Джонс
12
Сиссе
12
Сиссе
9
Джонс
Остались в запасе
Болтон
Сандерленд
11
Эби Смолярек
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ариза Макукула
ЦФ
15
Дэвид Хили
ЦФ
25
Ник Колган
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
7
Карлос Эдвардс
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Остались в запасе
11
Эби Смолярек
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
19
Ариза Макукула
ЦФ
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
25
Ник Колган
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
7
Карлос Эдвардс
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Статистика матча Болтон - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роб Стайлс
(Уотерловилл)
Стадион:
Рибок
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