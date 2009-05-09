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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Портсмут
Блэкберн - Портсмут: обзор матча 09 мая 2009
Блэкберн
09.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Портсмут
31'
М. Гамст Педерсен
58'
Б. МакКарти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Портсмут
Замена
А. Мокоена
️️️️
Б. МакКарти
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Ю. Кабуль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. МакКарти
Замена
Д. Утака
️️️️
Н. Бельхадж
Замена
Н. Кану
️️️️
Р. Хьюз
Желтая карточка
К. Эндрюс
ГОЛ! 1:0!
М. Гамст Педерсен
Желтая карточка
Г. Джонсон
Желтая карточка
Б. МакКарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
28
Гаэль Живе
ЦЗ
17
Райан Нельсен
(К)
ЦЗ
42
Кейт Эндрюс
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
0
Тугай
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ПП
4
Кристофер Самба
ЦФ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
25
Сильвен Дистен
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
(К)
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ПЗ
6
Херманн Хрейдарссон
ЛП
27
Шон Дэйвис
ОП
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
39
Надир Бельхадж
АП
8
Глен Джонсон
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кейт Триси
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
26
Ангелос Басинас
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
3
Уорнок
28
Живе
17
Нельсен
42
Эндрюс
8
Педерсен
0
Тугай
11
Грелла
21
Диуф
0
МакКарти
4
Самба
3-1-4-1-1
1
Джеймс
4
Кабуль
5
Кэмпбелл
25
Дистен
27
Дэйвис
8
Джонсон
26
Хьюз
8
Маллинс
6
Хрейдарссон
39
Бельхадж
15
Крауч
0
МакКарти
4
Мокоена
4
Мокоена
0
МакКарти
4
Кабуль
7
Пеннант
7
Пеннант
4
Кабуль
39
Бельхадж
7
Утака
7
Утака
39
Бельхадж
26
Хьюз
27
Кану
27
Кану
26
Хьюз
Остались в запасе
Блэкберн
Портсмут
31
Марк Банн
ВР
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кейт Триси
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
31
Асмир Бегович
ВР
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
6
Зураб Хизанишвили
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кейт Триси
ПП
0
Карлос Вильянуэва
ЛФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Тони Адамс
Статистика матча Блэкберн - Портсмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Майк Райли
(Лидс)
Стадион:
Ивуд Парк
Посещаемость:
24234 из 31149 зрителей (77%)
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