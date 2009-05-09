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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Кривбасс
Мариуполь - Кривбасс: обзор матча 09 мая 2009
Мариуполь
09.05.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 27 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
60'
Н. Кашевский
87'
В. Мельник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Кривбасс
Замена
️️️️
И. Кривошеенко
ГОЛ! 2:0!
В. Мельник
Замена
️️️️
Д. Бюлюкбаши
ГОЛ! 1:0!
Н. Кашевский
Замена
️️️️
Д. Андриенко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мариуполь
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Эрик Камдем
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
0
Андрей Григорик
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Ищенко
Кривбасс
23
Исли Хиди
ВР
56
Артурс Силагайлис
ЦЗ
8
Эрвин Булку
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
17
Дориан Бюлюкбаши
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
3-2-2-1
99
Шуховцев
13
Коротецкий
6
Кашевский
24
Чучман
4
Мельник
6
Кирильчик
9
Оберемко
0
Григорик
11
Кривошеенко
3-1-1-2-1
23
Хиди
12
Андриенко
8
Булку
56
Силагайлис
5
Шелаев
35
Грицай
10
Костышин
17
Бюлюкбаши
59
Мотуз
Остались в запасе
Мариуполь
Кривбасс
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Мариуполь - Кривбасс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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